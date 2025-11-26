В Харькове была своя Триумфальная арка: как она выглядела и почему ее разобрали

Более 100 лет назад возле Дворца труда находились Горяиновские ворота

Многие из тех, кто бывал возле Дворца труда в центре Харькова, даже не представляют, что чуть более ста лет назад здесь возвышалась своеобразная "триумфальная" арка — Горяиновские ворота. Она встречала входящих на Павловскую площадь и напоминала о Харьковской крепости.

Сегодня об этом строении напоминают только старые фотографии. "Телеграф" предлагает узнать, как именно выглядели Горяиновские ворота, кто их построил и почему их разобрали.

Горяиновские ворота появились на стыке Торговой (Павловской) площади и Горяиновского переулка (улицы Квитки-Основьяненко) в 1830 году. Их создал городской архитектор Степан Чернышев, который несколькими годами ранее построил здесь дом для купца Рудакова.

Горяиновские ворота построили в 1830 году

Арка представляла собой однопролетное сооружение классического типа. Стены сооружения были гладкие, без пышных декоративных элементов.

К началу ХХ века архитектурный вид Павловской площади стал меняться. В середине 1910-х годов здесь началось строительство нового доходного дома страхового общества "Россия". Горяиновские ворота оказались на пути новой застройки. Домовладельцы планировали перестройку и расширение зданий и старая арка перестала вписываться в обновлённый проект площади.

Ворота вели в Горяиновский переулок, который был застроен был застроен торговыми рядами

Как пишет 2day.kh.ua, в 1914 года в газете "Южный край" появилось сообщение о намерении страхового общества "Россия" и товарищества Г. О. Гольберга разобрать арку. Городская управа поначалу возражала, считая её историческим объектом. Но архивная проверка показала, что сооружение не может считаться "памятником старины", так как возникло после 1822 года. В результате было принято решение разобрать арку.

Горяиновская арка на Павловской площади просуществовала 86 лет

В 1914–1916 годах на месте стоявшего рядом двухэтажного здания страхового общества был построен новый дом, одно из самых значительных сооружений своего времени. После прихода к власти большевиков в 1919 году его переоборудовали и разместили различные советские учреждения. Сегодня этот дом известен как Дворец труда.

