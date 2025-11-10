Это место обожали дети: как выглядело кафе "Колобок" в Днепре

В "Колобке" был большой ассортимент десертов и живой уголок

В центре Днепра, напротив светомузыкального фонтана у Театра оперы и балета, в советское время работало детское кафе "Колобок". Это заведение стало одним из самых любимых мест отдыха горожан — сюда приходили не только дети, но и взрослые. Для многих жителей города "Колобок" стал символом беззаботного детства, вкусных пирожных и уютной атмосферы.

"Колобок" открылся в начале 1970-х годов. В кафе подавали сладости и полноценные обеды — с первыми и вторыми блюдами. Но больше всего маленьких посетителей, конечно, привлекала кондитерская витрина: здесь можно было выбрать пирожное "картошка", песочные корзинки с фруктами, кремовые фигурки, торты, пончики, фруктовое желе и бисквиты. Чуть позже в "Колобке" появилась и барная стойка, где предлагали широкий выбор безалкогольных напитков — от соков и газировки до молочных коктейлей и мороженого.

Интерьер кафе был продуман до мелочей. В зале были живой уголок с попугаями и находился небольшой искусственный водоем с золотыми рыбками, за которыми любили наблюдать дети. Кормить или ловить рыбок, правда, было строго запрещено. При этом некоторые посетители оставляли в водоеме монетки.

Для маленьких посетителей стояли отдельные столики, но можно было сесть и вместе со взрослыми. Стены украшали яркие росписи на детские темы — звери, цветы, пейзажи.

Днепряне также вспоминают, что в дупле дерева возле "Колобка" жила белка, которая иногда выбегала на крыльцо кафе, чем тоже радовала детей.

Но заведение просуществовало не очень долго. "Колобок" закрылся в начале 90-х годов. По информации администратора Facebook-сообщества "Мой родной Днепр" Hans Kalinin, на месте кафе появился один из первых в городе видеосалонов, открытый известным журналистом и заслуженным работником культуры Украины Валерием Мякотенко, которого жители города знали под прозвищем "Борода".

Позже, после реконструкции помещения по проекту архитектора Валерия Славинского, здесь открылся итальянский ресторан "Риальто". Несмотря на довольно высокие цены, ресторан пользовался успехом и проработал до начала 2000-х годов.

После закрытия ресторана помещение арендовали различные организации. Сейчас в здании бывшего кафе "Колобок" расположено отделение Raiffeisen Bank Aval.

