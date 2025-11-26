В украинском языке нет слова "картавый": как оно правильно переводится

Многие допускают эту ошибку

С каждым днем все больше людей выбирают для себя говорить на украинском языке, однако нельзя сразу понять и осознать все тонкости такого старого и богатого языка. К примеру, некоторые даже не задумывались о том, что на самом деле в украинском языке нет слова "картавость".

По-научному это называют "ротацизм", — когда у человека есть сложности с произношением буквы "р". Но куда более распространено просторечное название "картавость", которая на украинском языке называется не "картавість", а "гаркавість". Соответственно, человек, который не выговаривает букву "р", называется "гаркавий", а не "картавий".

Вот несколько примеров, как эти слова употребляются в предложении:

Вона чула гул голосів, дзенькіт посуду, чужу гаркаву вдову і розуміла, що там сидить багато людей.

Як свідчать сучасники, першу промову Демосфена публіка зустріла градом глузувань: гаркавість і слабкий від природи голос оратора не імпонували темпераментним афінянам.

З гуркотом розчинилися двері, в хаті залунали хрипкі голоси, гаркаві слова дратували слух.

Варчук почув відривчасті гаркаві слова чужої мови.

