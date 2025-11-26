В українській мові немає слова "картавий": як воно правильно перекладається

Багато хто припускається цієї помилки

З кожним днем все більше людей обирають для себе говорити українською мовою, проте не можна відразу збагнути всі тонкощі такої старої та багатої мови. Наприклад, дехто навіть не замислювався про те, що насправді в українській мові немає слова "картавість".

По-науковому це називають "ротацизм", — коли людина має складнощі з вимовою літери "р". Але куди більш поширена просторічна назва, яка українською мовою звучить як "гаркавість", а не "картавість". Відповідно, людина, що не вимовляє літеру "р", називається "гаркавою", а не "картавою".

Ось кілька прикладів, як ці слова вживаються у реченні:

Вона чула гул голосів, дзенькіт посуду, чужу гаркаву вдову і розуміла, що там сидить багато людей.

Як свідчать сучасники, першу промову Демосфена публіка зустріла градом глузувань: гаркавість і слабкий від природи голос оратора не імпонували темпераментним афінянам.

З гуркотом розчинилися двері, в хаті залунали хрипкі голоси, гаркаві слова дратували слух.

Варчук почув відривчасті гаркаві слова чужої мови.

