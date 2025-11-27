"Тянут" электричество, даже когда не работают. Какие устройства нужно всегда выключать из розетки

Оставлять их постоянно подключенными к сети опасно

У каждого дома есть электроприборы, потребляющие энергию, даже если они выключены. Ведь большинство просто остается подключенным к сети, например, переноска или зарядка от смартфона.

"Телеграф" расскажет, какие устройства могут скрыто потреблять энергию и что с этим делать. Заметим, что при отключениях, если квартира полностью обесточена, такие аксессуары не "тянут" электричество.

Часто люди могут, идя на работу или в магазин, или даже отдыхать, оставлять устройства подключенными к сети. Большинство думают, что та же зарядка от телефона или включенная пустая переноска не тянут энергию, но это не так. Фактически такие приборы потребляют меньше электричества, чем когда работают на полную, но в спящем режиме они подключены к сети.

Таким образом, электроэнергия по проводам все равно идет к устройству и обеспечивает какую-то минимальную функцию — горит лампочка на кондиционере, выключенном телевизоре или переноске.

Какие устройства потребляют энергию, даже если не работают:

настольные компьютеры, которые были переведены в спящий режим, а не выключены;

ноутбуки, подключенные к сети;

зарядные устройства;

медиаплееры;

телевизоры;

кондиционеры;

кухонные приборы – микроволновка, аэрогриль, мультипечь и даже чайник;

холодильники, стиральные машины и сушилки, у которых постоянно включены дисплеи, подключены к интернету или есть электронное управление.

Зарядка в сети

Как уменьшить потребление электричества такими приборами

Рабочим и простым способом будет отключить все ненужное из розеток. К примеру, не оставлять пустую переноску в сети, зарядные устройства, чайник, когда уходите надолго из дома и т.д. То есть, оставить включенными в сеть только те устройства, которые действительно должны работать.

К слову, такая бдительность может спасти квартиру от возможного пожара или порчи приборов. Ведь по правилам безопасности оставлять зарядку, чайник или стиральную машину подключенной к сети и уходить из комнаты, квартиры нельзя. Скачок напряжения или другие факторы могут способствовать короткому замыканию и пожару.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как быстро и без лишних затрат сохранить температуру в холодильнике во время отключения.