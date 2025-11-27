Тягнуть електрику, навіть коли не працюють. Які пристрої треба завжди вимикати з розетки

Залишати їх постійно під'єднаними до мережі небезпечно

У кожного вдома є електроприлади, які споживають енергію, навіть якщо вони вимкнені. Адже більшість просто залишається підключеною до мережі, до прикладу, переноска чи зарядка від смартфона.

"Телеграф" розповість, які пристрої можуть "приховано" споживати енергію та що з цим робити. Зауважимо, що під час відключень, якщо квартира повністю знеструмлена, такі девайси не "тягнуть" електрику.

Досить часто люди можуть, йдучи на роботу чи в магазин, або навіть відпочивати, залишати пристрої під'єднаними до мережі. Більшість думає, що та ж зарядка від телефона чи ввімкнена пуста переноска не тягнуть енергію, але це не так. Фактично такі прилади споживають менше електрики, ніж коли працюють на повну, але у сплячому режимі вони під'єднані до мережі.

Таким чином електроенергія по дротах все одно йде до пристрою і забезпечує якусь мінімальну функцію — горить лампочка на кондиціонері, вимкненому телевізорі чи переносці.

Які пристрої споживають енергію, навіть якщо не працюють:

настільні комп'ютери, які були переведені в режим сну, а не вимкнені;

ноутбуки, які під'єднані до мережі;

зарядні пристрої;

медіаплеєри;

телевізори;

кондиціонери;

кухонні прилади — мікрохвильовка, аерогриль, мультипіч і навіть чайник;

холодильники, пральні машини та сушарки, які мають постійно ввімкнені дисплеї, підключення до інтернету та електронне управління.

Зарядка в мережі

Як зменшити споживання електрики такими приладами

Дієвим та простим способом буде — вимкнути усе непотрібне з розеток. До прикладу, не залишати пусту переноску в мережі, зарядні пристрої, чайник, коли йдете надовго з дому тощо. Тобто залишити ввімкнутими в мережу тільки ті пристрої, які дійсно мають працювати.

До слова, така пильність може врятувати квартиру від ймовірної пожежі чи псування приладів. Адже за правилами безпеки залишати зарядку, чайник чи пральну машину підключеною до мережі та йти з кімнати, квартири не можна. Стрибок напруги чи інші фактори можуть посприяти короткому замиканню та пожежі.

