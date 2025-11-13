Место, где Киев говорил по-немецки: история и фишки легендарного ресторана "Лейпциг" (фото)

Некоторые особенности заведения значительно отличали его от других

Одной из знаковых жемчужин Киева на протяжении многих лет был ресторан "Лейпциг", располагавшийся в "доме Сироткина" на пересечении улиц Владимирской и Прорезной. Самое здание известно своими зловещим фасадом с загадочными масками с рогами и крыльями.

В далеком 1958 году в помещении старой кондитерской возле Золотых Ворот открыли ресторан в знак дружбы двух городов — Киева и Лейпцига. В свою очередь в немецком городе Лепциг открыли ресторан с украинской кухней под названием "Киев".

У этого заведения были собственные "фишки", которые делали его не похожим на остальные рестораны.

История дома и ресторана

Построенное в начале ХХ века по проекту архитектора Карла Шимана, здание стало объектом многочисленных строительных скандалов, причем как в старой давности, так и в настоящее время. Сооружения присущи признаки нескольких разных архитектурных стилей.

В 1899 году участок приобрел Григорович-Барский и подарил его сыну. Тот решил, что Киев достоин чего-то невероятного, и задумал построить здесь самый впечатляющий дом в городе. Пригласил известных архитекторов – Карла Шимана и Александра Гилевича. Но что-то пошло не так, денег не хватило, и недострой выставили на торги.

Тогда его выкупил купец Сироткин и привел его в порядок. Уже в 1902-1903 годах Киев получил настоящую жемчужину. В доме все было оборудовано по последнему слову техники. На его этажах разместились и магазины, и аптека, и даже меблированные комнаты "Палермо". А еще – кондитерская "Маркиз", где наверняка собиралась вся киевская богема.

Доходный дом Сироткина

Уже в советское время здесь были коммунальные квартиры, а под крышей – мастерские художников.

С1949 года на нижнем этаже работал "Коктейль-холл", где можно было отведать такие экзотические коктейли, как "Мятный", "Кофейный", "Яичный", "Шампань-ваниль", "Полет". Но как результат борьбы с космополитизмом заведение было ликвидировано, а в его залах заработало банальное советское кафе "Чайка". А позже оно получило название "Лейпциг", в знак уважения к городу-побратиму Киева, и из этого заведения сделали ресторан немецкой кухни.

Ресторан "Лейпциг"

Особенности ресторана

Ресторан в столице вмещал до 150 посетителей и состоял из четырех залов на разных этажах. В верхней зале столы были расставлены в форме восьмигранника. Таким образом гости заведения будто бы сидели на балконах и наблюдали за эстрадой и танцевальной площадкой центрального зала.

Выделялся ресторан и своим интерьером: стены были покрыты пластиком под цвет дуба, а также украшены фотографиями Лейпцига.

Меню было на украинском и немецком языках, в него, в частности, входили такие блюда: бифштекс по-гамбургски, эскалоп по-немецки, шницель "Лейпциг-Буташтек", или совсем экзотические: рынц, Хопель-попель и другие. Особой популярностьюпользовался "Итальянский мясной салат с маринованными сливами". Но в то же время в меню были и более привычные для киевлян блюда: котлета по-киевски или шашлык. Кроме того, предлагалось несколько видов пива и шнапс.

На сайте коллекционеров Violity в 2020 году біло продано оригинальное меню заведения. Віглядело оно следующим образом:

А одной из главных фишек ресторана считалось, что посетителей обслуживают исключительно официанты-мужчины.

Что с домом, где был "Лейпциг", сейчас

В конце 20 века дом начал приходить в упадок. В 1992 там даже был пожар. К счастью, в конце 90-х его отреставрировали и привели в хороший вид. Далее в 2000- годах здание переходило из рук в руки, планировали гостиницу сделать, но так ничего и не получилось. Сейчас оно пустует.

