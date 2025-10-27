Поселок Нью-Йорк возник еще в конце XVIII века под названием Александровское

У Донецкой области Украины есть свой Нью-Йорк. Его в конце XVIII века основали немцы, вероятно, вдохновившиеся Америкой.

На карте 1846 года колония протестантов-менонитов стала промышленным центром с гостиницами, телеграфами и электричеством до 1890-х годов. После 1951 года населенный пункт был переименован в Новгородское, отмечает американский образовательный ресурс beyondborders.maps.

В 2021 году поселку вернули историческое название, но в 2024 году он попал под российскую оккупацию и снова получил старое российское имя.

"Забытый кусочек истории со знакомым названием", — говорят на ресурсе, который создает динамические карты.

Как возник Нью-Йорк в Украине

Сам поселок появился во второй половине XVIII в. под названием Александровское. Доподлинно неизвестно, когда и при каких обстоятельствах Нью-Йорк получил свое название, однако город уже имел такое название по состоянию на 1860 год, еще до прибытия немецких поселенцев. В списке населенных мест Екатеринославской губернии 1859 года упоминалось поселение Нью-Йорк, в котором было 13 дворов.

Одна из местных легенд утверждает, что жена основателя якобы была из Нью-Йорка и очень скучала по родине, поэтому поселок назвали в память об Америке. Еще одна легенда утверждает, что история динамично развивавшегося американского Нью-Йорка дала толчок развитию украинской промышленности в регионе. Впрочем, не исключено, что название Neu Jork могло ссылаться на немецкий город Йорк в Нижней Саксонии. Немцы-колонисты построили кирпичный и машиностроительный заводы, мощную мельницу, банковскую контору, открыли женскую гимназию и т.д. Но в 1941 году немцы были депортированы советской властью на Дальний Восток.

Во время холодной войны, когда между СССР и США испортились отношения, Нью-Йорк переименовали. 19 октября 1951 г. указом Президиума Верховного совета УССР поселок Нью-Йорк Дзержинского района Сталинской области был переименован в Новгородское.

Новейшая история Нью-Йорка

1 июля 2021 года Верховная рада переименовала пгт Новгородское в пгт Нью-Йорк. Посольство США в Украине поздравило жителей Нью-Йорка Донецкой области с возвращением исторического названия.

Автобусная остановка в Нью-Йорке, разрисованная героями мультсериала "Симпсоны", 2020 год

Типичный панельный дом в пгт., 2020 год

Историко-культурный центр Украинский Нью-Йорк

Производственные помещения завода

Церковь в центре

6 июля народный депутат Петр Порошенко в качестве подарка жителям установил указатель "Нью-Йорк" на въезде в населенный пункт.

Петр Порошенко устанавливает указатель Нью-Йорк

Впрочем, как рассказали изданию "Свои" в Торецкой военно-гражданской администрации, в чьем подчинении находился поселок, смена информационных знаков находится в компетенции исключительно местных органов самоуправления. Поэтому политик нарушил правила замены знаков.

В июле 2024 года в результате российского наступления в Донецкой области, начались бои за поселок, расположенного в 10 км от Торецка и в 38 км от Донецка.

Фотографии боев и прилетов по Нью-Йорку, июль 2024 года

Фотографии боев и прилетов по Нью-Йорку, июль 2024 года

Фотографии боев и прилетов по Нью-Йорку, июль 2024 года

Фотографии боев и прилетов по Нью-Йорку, июль 2024 года

Фотографии боев и прилетов по Нью-Йорку, июль 2024 года

В августе россияне захватили почти уничтоженный поселок, включили его в состав городского округа Горловки и снова назвали Новгородским.

Нью-Йорк оккупирован уже больше года

Демонтированная табличка Нью-Йорк после оккупации поселка 20 августа 2024 года

Напомним, "Телеграф" писал, что в штате Нью-Йорк в США есть поселок Одесса. Это небольшая община с населением около 517 человек.