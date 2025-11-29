День Андрея Первозванного 2025. Когда отмечается и что нельзя делать в особый праздник

Легенда гласит, что он благословил землю, где позднее появился Киев

В ближайшее время, по церковному календарю, православные и греко-католики чтят святого апостола Андрея Первозванного — родного брата апостола Петра. Прозвище Первозванный он получил потому, что первым откликнулся на призыв Иисуса Христа. В народной традиции этот праздник известен как "Андреев день", "Андрея" или "Андрей Зимний".

Этот праздник связан с апостолом Андреем Первозванным — первым учеником, который, по преданию, последовал за Христом. Он оставался рядом со Спасителем до самой казни, был свидетелем Его Воскресения и Вознесения.

В "Повести временных лет" Андрея Первозванного называют основателем христианства на землях Украины. Согласно легенде, он благословил место, где впоследствии возник Киев, предсказав его будущее величие. Поэтому в православной традиции апостол Андрей занимает особое, почетное место.

Андрей Первозванный — даты по-новому и по-старому

В Украине праздник в честь Андрея Первозванного отмечают дважды — по новому и старому стилю. Так, в 2025 году христиане восточного обряда почитают святого по новоюлианскому календарю в воскресенье, 30 ноября. Православные верующие, которые продолжают следовать юлианскому исчислению, — 13 декабря.

Праздник в честь апостола Андрея Первозванного — хороший повод помолиться. Святой почитается как защитник добрых дел, поэтому этот день особенно подходит для благотворительности.

Фото: freepik

Что нельзя делать в праздник

Ссоры, обиды и скандалы в этот день способны надолго принести неудачи и разлад в семье.

Нужно воздержаться от тяжелой физической работы. Особенно нельзя шить, вышивать или прясть — это может привлечь неприятности.

Отказ от добрых дел может привести к бедам или закрыть пути к собственному благополучию.

Поскольку праздник приходится на Рождественский пост 2025, блюда в этот период должны быть постными.