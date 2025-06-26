В Украине есть заброшенное логово "человека-волка": как выглядит усадьба известного пациента Фрейда

Этому дворцу на сегодня более 170 лет

В Украине немало архитектурных жемчужин, в том числе старинных дворцов, но многие из них сегодня пребывают в запущенном состоянии. Не стала исключением и усадьба Дубецких, который также называют логовом "человека-волка".

"Телеграф" решил выяснить, где находится дворец-усадьба Дубецких-Панкеевых, которому более 170 лет. Мы узнали, что как она выглядит и что с ней сейчас.

Усадьба человека-волка — кто там жил и почему так называется

Этот памятник архитектуры был построен между 1830 и 1854 годами. Выглядел он настолько роскошно, что его сравнивали с Зимним Дворцом Николая ІІ. По некоторым сведениям, это здание построили по проекту автора Потемкинской лестницы — Франца Боффо, а его владельцем был генерал-майор Василий Дубецкий.

Дворец Дубецких-Панкеевых в Одесской области

Дворец состоял из трех двухэтажных корпусов, которые связывали одноэтажные переходы. На территории был большой сад, пристройки, озеро, маленький пруд и фонтан. Есть даже потайной ход, уходящий далеко под землю, но с какой он был построен целью — неизвестно.

Как сейчас выглядит усадьба Дубецких

В 1862 году, когда отменили крепостное право, потомки Дубецкого продали дворец евреям Фишелю Бергмадскому и Янкелю Сверлику, а в 1885 году владения перешли в собственность купца Константина Панкеева. Именно его сын стал известный как "человек-волк", а усадьба превратилась в его логово.

Дворец Дубецких называют "Волчье логово"

Почему же сына Панкеева стали называть "человеком-волком"? Как оказалось, с детства он страдал неврозом, из-за которого видел один и тот же сон. В своем кошмаре Сергей Панкеев видел дерево, на ветвях которого сидели белые волки и передавали ему сигналы своими глазами.

"Несколько белых волков сидели на ветках прямо перед моим окном. Их было шесть или семь. Они были все белые, больше похожие на лис или овчарок, у них были хвосты как у лис и уши как у собак, когда они обращают на что-то внимание. Испугавшись, что меня съедят волки, я закричал и проснулся. Няня подбежала к моей кровати, чтобы посмотреть, что со мной произошло",- вспоминал сам мужчина.

Сын Панкеева видел кошмар с волками

В 1906 году сестра Панкеева покончила жизнь самоубийством, и его эмоциональное состояние ухудшилось. У мужчины появились признаки депрессии, и он проходил лечение у известного австрийского психолога и психоаналитики Зигмунда Фрейда.

Сына Панкеева лечил сам Зигмунд Фрейд

Эксперт отмечал, что животные являются ключом к тому, что происходит с психикой пациента. Толкователи Фрейда говорили, что волки могут во сне символизировать фигуру отца, а образ открытого окна и хищников на ветках — подавленные сексуальные фантазии, где отец выступает в роли угрожающего преследователя, а ребёнок ощущает себя беззащитной жертвой.

Но Фрейд не смог вылечить Панкеева и тот эмигрировал в Австрию, где начал рисовать картины и работал юристом. В конце жизни он написал книгу, где раскритиковал известного психоаналитика.

Усадьба человека-волка в Одесской области

Однако о "человеке-волке" рассказывали в местности разные "страшилки", в частности то, что он сошел с ума и мог ночью выбежать из дома на четвереньках и выть, а также есть мясо домашних животных.

Где находится усадьба "человека-волка" и что с ней сейчас

Дворец Дубецких находится в селе Васильевка Беляевского района Одесской области. Сейчас от здания остались руины, а прилегающий парк с фонтаном находится в запущенном состоянии.

Известно, что с 1917 по 1920 год в усадьбе было отделение милиции (НКВД). После 1920 года здесь проживали местные жители. Были размещены административные кабинеты, клуб и кинотеатр.

Усадьба Дубецких находится в ужасном состоянии

После 1991 года дворец начал разрушаться, его полностью разграбили местные, даже кирпичи для собственных построек. В начала 2000-х годов в здании обрушилась главная западная стена центрального корпуса.

Усадьба человека-волка вернули общине

В 2007 году логово "человека-волка" перешло в собственность одесской ООО "Украинская кабельная компания" за 1 миллин гривен, и она должна была его восстановить в течение 10 лет, но работы так и не начались.

Согласно последней информации, заброшенный дворец в Васильевке снова вернули общине, а договор купли-продажи здания, которое предыдущий владелец оставил без присмотра на более чем 15 лет — расторгли. Этот дворец имеет историческую и архитектурную ценность, но находится в критическом состоянии и требует немедленной консервации для восстановления.

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