Гороскоп на 1 декабря: скрытые риски у Козерогов, внезапные хлопоты у Дев

Завтра предстоит побороться с нежеланием работать

Удачливый для знаков Зодиака год Огненной Лошади приближается, а пока "Телеграф" представляет гороскоп на первый день декабря 2025 года, чтобы вы заранее знали, каким будет этот понедельник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Вселенная подарит завтра ясность мышления и взвешенность решений. Это благоприятное время для личного роста. Работайте над собой, развивайте таланты — и вскоре жизнь откроет новые возможности и знакомства с интересными людьми.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Придется преодолеть собственную лень и нежелание заниматься делами. Не ищите поводов уклониться от работы или домашних обязанностей — внимательность и ответственность сейчас особенно важны. Вечер стоит посвятить спокойствию и уединению.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Утро пройдет особенно удачно: хорошее настроение, свежие идеи и заряд позитива помогут продуктивно начать день. После обеда энергетика заметно снизится — вместе с ней ослабнет интуиция и творческий настрой.

Рак (22 июня — 22 июля)

Могут всплыть слухи о вас, но воспринимайте их спокойно — любое негативное влияние легко нейтрализовать завтра хладнокровием. Многие вопросы решатся сами, ведь фортуна будет на вашей стороне.

Лев (23 июля — 23 августа)

Удача будет сопутствовать тем Львам, кто останется в движении — отправится в поездки, займется делами или покупками. Меняйте обстановку, наводите порядок дома — это поднимет настроение и придаст уверенности.

Дева (24 августа — 23 сентября)

День может принести внезапные хлопоты: возможны изменения или отмена планов, финансовые вопросы, необходимость срочной помощи, проблемы с делами семьи. Справиться с ними помогут выдержка и поддержка друзей.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Избегайте стремления переложить ответственность на других — это может подорвать ваше уважение в глазах окружающих, а вернуть его будет непросто. Старайтесь воспринимать возникающие трудности философски.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Домашняя атмосфера подойдет тем Скорпионам, кто хочет восстановить силы и вернуть внутренний баланс. Вечером можно пригласить друзей или родных, провести время в теплой компании за беседой или настольными играми.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Хорошее настроение и удача будут сопровождать мечтательных Стрельцов, но не стоит принимать желаемое за действительное — особенно в отношениях с близкими. Одиноким стоит аккуратно проявить инициативу и разузнать больше о человеке, который вызывает интерес.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Чувство юмора поможет выбраться из сложных ситуаций. День пройдет в романтическом настроении, хотя и будет полон скрытых рисков. Обстоятельства могут поставить в непростые рамки, а хитрость сыграть против вас. Важно оставаться внимательными.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Удача завтра на вашей стороне, однако не стоит рассчитывать, что она бесконечна. Помните о мере. К крупным покупкам лучше прибегать только при необходимости. Во второй половине дня новые знакомства окажутся особенно полезными.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

День напомнит о прошлом и утраченной свободе. Возможны важные решения, но есть риск свернуть не в ту сторону. Самое время сделать паузу в делах и разобраться в собственных желаниях.