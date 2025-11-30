Гороскоп на 1 грудня: приховані ризики у Козерогів, раптовий клопіт у Дів

Завтра доведеться поборотися з небажанням працювати

Вдалий для знаків Зодіаку рік Вогняного Коня наближається, а поки що "Телеграф" представляє гороскоп на перший день грудня 2025 року, щоб ви заздалегідь знали, яким буде цей понеділок.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Всесвіт подарує завтра ясність мислення та виваженість рішень. Це сприятливий час особистого зростання. Працюйте над собою, розвивайте таланти — і незабаром життя відкриє нові можливості та знайомства із цікавими людьми.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Доведеться подолати власну лінь і небажання займатися справами. Не шукайте приводів ухилитися від роботи чи домашніх обов’язків — уважність та відповідальність зараз особливо важлива. Вечір варто присвятити спокою та усамітненню.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Ранок пройде особливо вдало: гарний настрій, свіжі ідеї та заряд позитиву допоможуть продуктивно розпочати день. Після обіду енергетика помітно знизиться — разом із нею ослабне інтуїція та творчий настрій.

Рак (22 червня — 22 липня)

Можуть спливти чутки про вас, але сприймайте їх спокійно — будь-який негативний вплив легко нейтралізувати завтра холоднокровністю. Багато питань вирішаться самі, адже фортуна буде на вашому боці.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Удача супроводжуватиме тих Левів, хто залишиться в русі — вирушить у поїздки, займеться справами чи покупками. Змінюйте обстановку, наводьте порядок вдома — це підніме настрій і додасть впевненості.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

День може принести раптовий клопіт: можливі зміни або скасування планів, фінансові питання, необхідність термінової допомоги, проблеми зі справами сім’ї. Впоратися з ними допоможуть витримка та підтримка друзів.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Уникайте прагнення перекласти відповідальність на інших — це може підірвати вашу повагу в очах оточуючих, а повернути її буде непросто. Намагайтеся сприймати виникаючі труднощі філософськи.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Домашня атмосфера підійде тим Скорпіонам, хто хоче відновити сили та повернути внутрішній баланс. Увечері можна запросити друзів чи рідних, провести час у теплій компанії за бесідою чи настільними іграми.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Гарний настрій і удача супроводжуватимуть мрійливих Стрільців, але не варто приймати бажане за дійсне — особливо у стосунках із близькими. Самотнім варто акуратно проявити ініціативу і дізнатися більше про людину, яка викликає інтерес.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Почуття гумору допоможе вибратися зі складних ситуацій. День пройде в романтичному настрої, хоч і буде сповнений прихованих ризиків. Обставини можуть поставити у непрості рамки, а хитрість зіграти проти вас. Важливо залишатися уважними.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Удача завтра на вашому боці, проте не варто розраховувати, що він нескінченний. Пам’ятайте про міру. До великих покупок краще вдаватися лише за необхідності. У другій половині дня нові знайомства виявляться особливо корисними.

Риби (20 лютого — 20 березня)

День нагадає про минуле та втрачену свободу. Можливі важливі рішення, але є ризик згорнути не на той бік. Саме час зробити паузу у справах і розібратися у своїх бажаннях.