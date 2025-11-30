Весной ветки будут переполнены плодами: как правильно обрезать малину до зимы

Малину следует обрезать до морозов

Огородники и садоводы продолжают готовить участки к зиме, чтобы растения пережили снег и морозы. Так в сети объяснили, как правильно обрезать малину, чтобы она плодоносила в следующем сезоне.

Пользователь фейсбука Ольга Мартынишин рассказала, что прежде всего нужно избавиться от старых веток куста малины. Они обычно легко обламываются, темнее по цвету и на них не держатся листья. Такую малину обрезают "под ноль". А вот молодые побеги Ольга посоветовала обрезать до высоты своих колен.

Обрезка малины до зимы

После этого землю у малины можно немного разрыхлить, добавить компост, торф или пепел. Такие материалы будут служить мульчей, которая защитит растение от мороза. Также это необходимо для того, чтобы куст мог расти весной. Можно подвязать растение к забору – тогда оно даст больший урожай весной. Кроме того, в подвязанном виде малина не сломается под снегом.

Обрезка малины, фото "ТСН"

В общем малину можно подрезать и ранней весной. Однако в последние годы в Украине весна начинается поздно, и под ногами часто мокро. Поэтому пользовательница сети посоветовала проводить обрезку именно до зимы. Должны остаться только здоровые и сильные побеги, на которых появятся плоды в следующем сезоне.

