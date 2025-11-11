Не выбрасывайте банановую кожуру: зачем "сажать" ее в саду и чем она полезна

Этот пищевой отход может стать отличным удобрением

Банановая кожура — обычный пищевой отход, который чаще всего летит в мусорное ведро. Однако, если у вас есть сад, дача или огород — не спешите выбрасывать шкурку от бананов, ведь она может стать отличным удобрением для растений и культур.

"Телеграф" рассказывает, зачем "сажать" на огороде и в саду банановую кожуру и чем она полезна.

Банановая кожура полезна для почвы и растений

Бананы часто бывают на столе у многих людей, но большинство привыкли выбрасывать кожуру от них. А оказалось, что ее можно использовать для удобрения сада и огорода, пишет Express.

Банановая кожура богата витаминами и калием, которые способны улучшить почву в саду или на огороде. Удобрять этим отходом можно, как розы, гортензии, клубнику, так и картофель, зелень и другие культуры.

Шкурки от бананов можно просто прикопать под растениями в саду, даже в ноябре, или же собирать их вместе с другими отходами в компостную кучу. Это поможет обогатить почву кальцием, магнием, серой, фосфатами, калием и натрием, которые важны для здорового роста как цветущих, так и плодоносящих растений.

Примечательно, что именно банановая кожура быстрее других отходов разлагается в компосте. Соответственно это позволяет добавлять важные питательные вещества в компост гораздо быстрее.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как превратить опавшие листья в удобрение для грядок. Что нужно сделать в ноябре.