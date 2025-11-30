Навесні гілки будуть переповнені плодами: як правильно обрізати малину до зими

Малину слід обрізати до морозів

Городники та садівники продовжують готувати ділянки до зими, щоб рослини пережили сніг і морози. Так у мережі пояснили, як правильно обрізати малину, щоб вона плодоносила у наступному сезоні.

Користувачка фейсбуку Ольга Мартинишин розповіла, що насамперед треба позбутися старих гілок куща малини. Вони зазвичай легко обламуються, темніші на колір і на них не тримається листя. Таку малину обрізають "під нуль". А от молоді пагони Ольга порадила обрізати до висоти своїх колін.

Обрізка малини до зими

Після цього землю біля малини можна трохи розпушити, додати компосту, торфу або попелу. Такі матеріали слугуватимуть мульчею, яка захистить рослину від морозу. Також це необхідно для того, щоб кущ міг зростати навесні. Можна підв'язати рослину до плота — тоді вона дасть більший урожай навесні. Окрім цього, у підв'язаному вигляді малина не зламається під снігом.

Обрізка малини, фото "ТСН"

Загалом малину можна підрізати і ранньою весною. Однак в останні роки в Україні весна починається пізно і під ногами часто мокро. Тому користувачка мережі порадила проводити обрізку саме перед зимою. Повинні залишитися лише здорові і сильні пагони, на яких з'являться плоди у наступному сезоні.

