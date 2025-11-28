Не пенка для бритья и даже не носки: небанальные идеи подарков для любимых мужчин на День святого Николая

Вдохновляйтесь идеями и дарите радость своим близким

С приближением новогодне-рождественских праздников, самое время задуматься о подарках для своих любимых. В этом году по новому церковному календарю, праздник День святого Николая отмечается 6 декабря. А значит пора готовить подарки.

"Телеграф" рассказывает о небанальных подарках для любимых мужчин, которыми можно порадовать их ко Дню святого Николая.

Идеи подарков на День святого Николая

Теплый и уютный подарок

В начале зимы актуальными будут традиционные теплые и уютные подарки мужчинам. Можно купить для любимого теплый свитер, шарф, набор термобелья, или уютный домашний халат. Это о заботе и домашнем очаге, где ему всегда рады и он может расслабиться.

Гаджет или аксессуар для хобби

Презент, который связан с его увлечениями, будет особенно приятным, так как он покажет, что вы внимательны к нему и его хобби. В зависимости от предпочтений, можно подарить беспроводные наушники или портативную колонку, новый контроллер или геймерскую мышь, фитнес-браслет или классную бутылку для воды. Также это может быть электронная или бумажная книга, новый чехол на телефон, подставка для ноутбука или спортивная сумка для походов в зал.

"Мужской" набор

И нет, это не обязательно банальная пенка для бритья или упаковка носков. Речь идет об уходовых средствах. Это практичный подарок, который большинство мужчин сами себе обычно покупают, но с удовольствием пользуются. Это может быть классный парфюм, косметические средства по уходу за кожей, новая крутая бритва или триммер, набор для ухода за бородой/усами (если актуально). Также в эту категорию можно отнести новое портмоне, кожаный ремень, запонки и галстуки.

Нематериальный подарок

Речь идет о подарках, которые приносят яркие эмоции и впечатления. Это может быть билет на концерт любимой группы, поход в квест-комнату, мастер-класс в зависимости от интересов возлюбленного. Также можно подарить сертификат на массаж, поход в сауну или спа, абонемент в бассейн или романтический ужин вдвоем в красивом ресторане.

Персонализированный подарок

В этом случае придется заморочится, но эмоции вашего избранника точно вас порадуют. Речь идет о подарках, которые сделанные специально для него и имеют особую ценность. Это может быть кружка или футболка с вашей общей фотографией/надписью, которую понимаете только вы вдвоем. Также хорошим подарком может стать особенная гравировка на часах или брелоке, или кожаный чехол для документов с его инициалами.

