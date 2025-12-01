День святого Миколая за новим стилем: коли відзначається, традиції та заборони на цей день

У 2023 році Українська православна церква перейшла на новий церковний календар

День святого Миколая — улюблене свято як дітей, так і дорослих. Це свято знаменує початок періоду новорічно-різдвяних свят. У 2025 році цей день відзначається за новим церковним календарем — 6 грудня. А до переходу на новий юліанський календар він був 19 грудня.

"Телеграф" розповідає, хто такий святий Миколай, історію та традиції цього свята.

Хто такий святий Миколай?

Святий Миколай Чудотворець — відома особистість у християнській релігії. Відомо, що він був архієпископом Мир Лікійським у III-IV століттях нашої ери. Це територія сучасної Туреччини, пише britannica.com.

Миколай прославився своєю добротою до людей, щедрістю та чудесами, які створив. Він був відомий тим, що таємно допомагав нужденним, рятував обвинувачених і утихомирював морські бурі. Здавна святий Миколай вважається покровителем дітей, сиріт, моряків, мандрівників та ув’язнених.

Саме діяння святого Миколая лягли основою легенди про те, що він таємно приносить подарунки. А саме історія про те, як чудотворець таємно підкинув мішечки із золотом трьом дочкам багатія, що розорився, щоб врятувати їх від безчестя. У сучасній інтерпретації святий Миколай приносить подарунки вночі під подушку слухняним дітям.

Коли відзначається День святого Миколая?

Дата святкування Дня святого Миколая варіюється в залежності від церковного календаря.

6 грудня

За новоюліанським календарем, на який перейшло багато Православних церков (включаючи Православну Церкву України з 2023 року) та Католицьку Церкву. Це основна дата святкування у більшості європейських країн.

19 грудня

За юліанським календарем (за старим стилем), якого дотримуються, наприклад, Російська православна церква та деякі інші церкви.

Традиції свята

У це свято віруючі ходять до церкви на урочисті богослужіння та просять святого Миколая про заступництво та покровительство. Цей день вважається днем милосердя, благодійності та допомоги.

Також це свято дуже люблять діти, адже вони отримують гостинці. У ніч із 5 на 6 грудня (або з 18 на 19 грудня за старим стилем) святий Миколай приносить подарунки слухняним дітям, залишаючи їх під подушкою. А ось неслухняним дітям за традицією клали під подушку різки.

Заборони на День святого Миколая

Не можна сваритися і злитися, щоб не привертати до дому біди.

Не варто займатися важкою фізичною працею та домашніми побутовими справами.

Заборонено давати і позичати гроші, тому що це може призвести до втрати удачі.

Не можна порушувати Різдвяний піст.

Не рекомендується сумувати, бажати іншим зла чи виявляти злість.

Заборонено стригти волосся.

Не можна відмовляти людям у допомозі.

