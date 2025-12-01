Тараканы могут заползти в ухо: что их привлекает (фото)

Тараканы активны ночью и иногда залезают в уши

Тараканы чрезвычайно живучи и могут существовать в разных средах, как в человеческом ухе. Это не вымысел — насекомые могут заинтересоваться человеческими ушами из-за запаха.

Что нужно знать:

Насекомых привлекает запах

Риск увеличивается ночью

Тараканы воспринимают ухо, как тайник с едой

В случае подозрения на насекомое в ухе необходимо обратиться к врачу

Тараканы — ночные насекомые, наиболее активные именно тогда, когда люди спят. Они могут ползать и по человеку, но особенно их привлекают уши. Причина необычного интереса тараканов к нашим ушам — ушная сера. Она содержит летучие жирные кислоты — те же химические соединения, которые выделяют хлеб и сыр. Именно они привлекают тараканов, создавая для них своеобразный "сигнал еды".

Тараканье в ухе женщины, фото 2024 года

Таракана успешно достали из уха женщины

Кроме того, человеческое ухо – это теплое, влажное, узкое и защищенное место, то есть почти идеальный тайник для насекомого. Однако такое соседство проблема и для человека, и для насекомого. Кроме того, что таракан может поцарапать ухо, это имеет гигиенические риски. В попытках самостоятельно достать таракана можно случайно раздавить внутри, что тоже несет определенные угрозы. В случае, если в ухе ощущается насекомое, следует обратиться к врачу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в квартирах украинцев могут водиться три вида тараканов. Один из них – американский таракан, который может вырасти до 4 см.