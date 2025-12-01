Таргани можуть заповзи у вухо: що їх приваблює (фото)

Таргани активні вночі й інколи залазять у вуха

Таргани надзвичайно живучі та можуть існувати в різних середовищах, як от у людському вусі. Це не вигадка — комахи можуть зацікавитися людськими вухами через запах.

Що потрібно знати:

Комах приваблює запах

Ризик збільшується вночі

Таргани сприймають вухо, як сховок з їжею

У разі підозри на комаху у вусі необхідно звернутися до лікаря

Таргани — нічні комахи, які найактивніші саме тоді, коли люди сплять. Вони можуть повзати і по людині, але особливо їх приваблюють вуха. Причина незвичайного інтересу тарганів до наших вух — вушна сірка. Вона містить леткі жирні кислоти — ті самі хімічні сполуки, які виділяють хліб і сир. Саме вони приваблюють тарганів, створюючи для них своєрідний "сигнал їжі".

Тарган у вусі жінки, фото 2024 року

Таргана успішно дістали з вуха жінки

Крім того, людське вухо — це тепле, вологе, вузьке і захищене місце, тобто майже ідеальна схованка для комахи. Проте таке сусідство проблема і для людини, і для комахи. Окрім того, що тарган може подряпати вухо, це має гігієнічні ризики. У спробах самостійно дістати таргана можна випадково роздавити всередині, що теж несе певні загрози. В разі, якщо у вусі відчувається комаха варто звернутись до лікаря.

