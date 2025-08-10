В Украине есть тараканы размером с ладонь. Где они могут завестись и как выглядят

Энтомолог рассказал о тараканах в квартирах украинцев

Многие хоть раз в жизни сталкивались с тараканами в квартирах или поездах, но в последнее время их будто становится меньше. И тут возникает вопрос: что же способствовало уменьшению их популяции и не исчезли ли они совсем.

Ответ "Телеграфу" на это дал энтомолог Национального природного парка "Тузловские лиманы" Евгений Халаим. По его словам, ни тараканы, ни муравьи не исчезли из квартир и домов полностью.

Эти насекомые до сих пор встречаются, но большей частью в довольно старых домах. Там, где есть трещины в стенах, некачественное перекрытие или трубы. Есть немало новых домов, с монолитным каркасом, куда тараканам довольно трудно попасть.

"В новом жилищном фонде в большинстве своем для них особо места нет. Тараканы в старом фонде есть и сейчас. Они себя неплохо чувствуют", — говорит Халаим.

Таракан

Он добавляет, что здесь можно увидеть и тараканов, и черных тараканов. К тому же сейчас в Украине есть еще и американский таракан, который может достигать размера ладони. На вопрос корреспондента, слышно ли, когда такой таракан передвигается по квартире, энтомолог ответил, что вероятнее да.

Халаим добавляет, что тараканы не редкость в советских домах, таких как хрущевки и т.д. Особенно это касается первых этажей, которые достаточно близки к подвалам. По его словам, это только кажется, что сейчас тараканов стало меньше, они до сих пор есть. Их не пугают электрические приборы, а даже наоборот, ведь часто они заводятся в кофемашинах, микроволновках и т.д.

Для справки

Американский таракан – самый большой вид обычных тараканов. Из всех распространенных видов тараканов он имеет самый большой размер тела. Его жизненный цикл примерно до 700 дней, один из самых длинных у тараканов. Американский таракан имеет длину от 4 см и около 7 мм высоты. Этот таракан красновато-коричневый и имеет желтоватый край на переднеспинке.

Американский таракан

