Один из символов Одессы: сколько названий за два века сменил этот известный бульвар

Он дважды имел одно и то же имя

В историческом центре Одессы есть бульвар, который сочетает в себе красоту, историю и загадки прошлого. Здесь можно прогуляться среди старинных домов, а под ногами скрываются настоящие археологические сокровища.

Речь идет о Приморском бульваре, который тянется от Старой биржи до Воронцовского дворца. Во время реконструкции археологи нашли остатки древнегреческого поселения VI–V веков до н.э., которые теперь можно увидеть под стеклянным куполом. Подробнее о том, сколько раз переименовывали бульвар, написал "Телеграф".

Приморский бульвар в Одессе: от древнегреческого поселения до туристической достопримечательности

С одной стороны Приморский бульвар окружают дома, а с другой — зеленый склон к порту. Здесь расположены Итальянская улица, Театральный и Воронцовский переулки, рядом — Европейская и Биржевая площади. Добраться до пассажирского терминала порта можно по Потемкинской лестнице или фуникулеру.

Фуникулер и стеклянный купол

Бульвар известен не только красотой, но и историей: во время строительства в XIX веке рабочие находили древнегреческие захоронения и предметы быта. Во время реконструкции 2008 года археологи обнаружили остатки древнегреческого поселения VI–V веков до н.э., которые решили сохранить под стеклянным куполом. Теперь это своеобразный музей под открытым небом, который привлекает туристов.

Еще в XV веке эта территория принадлежала Османской империи, и на высоком берегу Хаджибейского залива построили крепость Ени-Дунья. Она пережила многочисленные войны, но после включения территории в состав Российской империи крепость потеряла стратегическое значение и со временем исчезла. На ее месте возник Николаевский бульвар, который позже стал Приморским. Здесь появились Потемкинская лестница, памятник Дюку де Ришелье и первые дома, которые нужно было обязательно застроить в течение пяти лет.

Прогулка по бульвару

В XX веке Приморский бульвар несколько раз менял название: после Украинской революции 1917 года он носил имя комиссара-анархиста Александра Фельдмана, а со времен Второй мировой войны и до сегодняшнего дня известен как Приморский. С 1970-х его аллеи украсили ряды каштанов, лип, платанов и кленов. С 2006 года деревья на бульваре каждый вечер подсвечиваются разноцветными гирляндами. Ночная иллюминация настолько понравилась жителям, что стала постоянной, хотя в 2022–2023 годах бульвар временно закрывали из-за блокпостов.

Памятник Дюку де Ришелье на Приморском бульваре

Сколько раз он менял название

1827–1831 – Новый бульвар,

1831–1857 – Приморский бульвар,

1857–1877 – Городской бульвар,

1877–1919 – Николаевский бульвар,

1919–1941 – бульвар Фельдмана,

1941–1944 – Николаевский бульвар,

с 1944 года – снова Приморский бульвар.

