Один із символів Одеси: скільки назв за два століття змінив цей відомий бульвар

Він двічі мав одне і те саме ім'я

В історичному центрі Одеси є бульвар, який поєднує красу, історію та загадки минулого. Тут можна прогулятися серед старовинних будинків, а під ногами ховаються справжні археологічні скарби.

Мовиться про Приморський бульвар, який тягнеться від Старої біржі до Воронцовського палацу. Під час реконструкції археологи знайшли рештки давньогрецького поселення VI–V століть до н.е., які тепер можна побачити під скляним куполом. Детальніше про те, скільки разів перейменовували бульвар, написав "Телеграф".

Приморський бульвар в Одесі: від давньогрецького поселення до туристичної пам’ятки

З однієї сторони Приморський бульвар оточують будинки, а з іншої — зелений схил до порту. Тут розташовані Італійська вулиця, Театральний і Воронцовський провулки, поруч Європейська та Біржова площі. Дістатися до пасажирського термінала порту можна Потьомкінськими сходами або фунікулером.

Фунікулер та скляний купол

Бульвар відомий не лише красою, а й історією: під час будівництва в XIX столітті робітники знаходили давньогрецькі поховання та предмети побуту. Під час реконструкції 2008 року археологи виявили залишки давньогрецького поселення VI–V століть до н.е., які вирішили зберегти під скляним куполом. Тепер це своєрідний музей просто неба, який приваблює туристів.

Ще у XV столітті ця територія належала Османській імперії, і на високому березі Хаджибейської затоки збудували фортецю Єні-Дунья. Вона пережила численні війни, але після включення території до Російської імперії фортеця втратила стратегічне значення і з часом зникла. На її місці виник Миколаївський бульвар, який пізніше став Приморським. Тут з’явилися Потьомкінські сходи, пам’ятник Дюку де Рішельє та перші будинки, які потрібно було обов’язково забудувати протягом п’яти років.

Прогулянка бульваром

У XX столітті Приморський бульвар кілька разів змінював назву: після Української революції 1917 року він носив ім’я комісара-анархіста Олександра Фельдмана, а з часів Другої світової війни й до сьогодні відомий як Приморський. З 1970-х його алеї прикрасили рядки каштанів, лип, платанів та кленів. З 2006 року дерева на бульварі щовечора підсвічуються різнокольоровими гірляндами. Нічна ілюмінація настільки сподобалася жителям, що стала постійною, хоча у 2022–2023 роках бульвар тимчасово закривали через блокпости.

Пам'ятник Дюку де Рішельє на Приморському бульварі

Скільки разів він змінював назву

1827–1831 — Новий бульвар,

1831–1857 — Приморський бульвар,

1857–1877 — Міський бульвар,

1877–1919 — Миколаївський бульвар,

1919–1941 — бульвар Фельдмана,

1941–1944 — Миколаївський бульвар,

з 1944 року — знову Приморський бульвар.

