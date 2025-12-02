Почему в стиральных машинах три отсека и что будет, если их перепутать

Важно не путать назначение отсеков

Лоток для средств для стирки в стиральной машине имеет три отсека. У каждого из них свое предназначение, однако в реальности люди часто их путают или используют только один.

"Телеграф" рассказывает, для чего предназначен каждый из отсеков. Использование их по назначению повышает качество стирки и защищает технику от поломок. Если перепутать отсеки для стирального средства и кондиционера — стиралка постирает вещи кондиционером и прополощет их с добавлением стирального средства.

Отсеки для средств в стиралке

Цифрой 1, римской I или буквой А обозначен отсек, куда нужно добавлять средство для предварительной стирки или замачивания. Это необходимо для стирки вещей высокой степени загрязнения. Если вы не собираетесь использовать эту функцию, в этот отсек не нужно ничего засыпать.

Порядок расположения может изменяться в зависимости от модели стиралки

Цифра 2, буква B или римская цифра II обозначает отсек для основной стирки. Именно в него нужно насыпать порошок или наливать жидкое средство для стирки.

Третий отсек – для кондиционера. Обычно он обозначен знаком "цветка" или "звездочки". Важно не наливать средство выше максимальной отметки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему стиралка сильно вибрирует и "скачет" помещением. Это можно устранить самостоятельно.