Укр

Почему в стиральных машинах три отсека и что будет, если их перепутать

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Девушка рядом со стиральной машиной
Девушка рядом со стиральной машиной. Фото Коллаж "Телеграф"

Важно не путать назначение отсеков

Лоток для средств для стирки в стиральной машине имеет три отсека. У каждого из них свое предназначение, однако в реальности люди часто их путают или используют только один.

"Телеграф" рассказывает, для чего предназначен каждый из отсеков. Использование их по назначению повышает качество стирки и защищает технику от поломок. Если перепутать отсеки для стирального средства и кондиционера — стиралка постирает вещи кондиционером и прополощет их с добавлением стирального средства.

Отсеки для средств в стиралке
Отсеки для средств в стиралке

Цифрой 1, римской I или буквой А обозначен отсек, куда нужно добавлять средство для предварительной стирки или замачивания. Это необходимо для стирки вещей высокой степени загрязнения. Если вы не собираетесь использовать эту функцию, в этот отсек не нужно ничего засыпать.

Стиральная машина
Порядок расположения может изменяться в зависимости от модели стиралки

Цифра 2, буква B или римская цифра II обозначает отсек для основной стирки. Именно в него нужно насыпать порошок или наливать жидкое средство для стирки.

Третий отсек – для кондиционера. Обычно он обозначен знаком "цветка" или "звездочки". Важно не наливать средство выше максимальной отметки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему стиралка сильно вибрирует и "скачет" помещением. Это можно устранить самостоятельно.

Теги:
#Быт #Стирка #Стиральная машина