Чому у пральних машинах три відсіки та що буде, якщо їх переплутати

Важливо не плутати призначення відсіків

Лоток для додавання засобів для прання у пральній машині має три відсіки. Кожен з них має своє призначення, проте в реальності люди часто їх плутають, чи використовують лише один.

"Телеграф" розповідає, для чого призначений кожний з відсіків. Використання їх за призначенням підвищує якість прання та захищає техніку від поломок. Якщо переплутати відсіки для прального засобу та кондиціонеру — пралка випере речі кондиціонером та прополоще її з додаванням засобу для прання.

Відсіки для засобів у пралці

Цифрою 1, або римською I, чи літерою А позначено відсік, куди треба додавати засіб для попереднього прання або замочування. Це необхідно для прання речей високого ступеня забруднення. Якщо ви не плануєте використовувати цю функцію, в цей відсік не треба нічого засипати.

Порядок розташування може змінюватися залежно від моделі пралки

Цифра 2, літера B чи римська цифра II позначає відсік для основного прання. Саме в нього потрібно насипати порошок чи наливати рідкий засіб для прання.

Третій відсік — для кондиціонера. Зазвичай його позначено знаком "квітки" чи "зірочки". Важливо не наливати засіб вище максимальної позначки.

