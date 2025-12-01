Стиральная машина постоянно "убегает" из комнаты? Почему она "прыгает" и как устранить эту проблему

Грохот стиральной машины можно устранить за несколько минут

Если стиральная машина гудит или вибрирует, это еще не повод сразу вызывать мастера — часто проблему можно устранить самостоятельно и без больших затрат.

Как объяснил мужчина в видео на TikTok, частая причина сильного шума и вибраций стиральной машины кроется в не подтянутом балансире под верхней крышкой. Из-за этого барабан начинает скрежетать, вибрировать и создавать дискомфорт для жильцов квартиры.

Достаточно проверить крепление и плотно закрутить все болты, чтобы машина снова работала тихо и равномерно.

Чтобы устранить проблему, прежде всего следует обязательно отключить стиральную машину от электросети во избежание поражения током. Далее нужно снять верхнюю панель, позволяющую добраться до креплений балансира. Важно использовать соответствующий инструмент и делать все осторожно, чтобы не повредить детали. После того как болты будут затянуты правильно, барабан начнет вращаться без лишнего шума, а риск серьезных неисправностей значительно уменьшится. Такой простой способ позволяет сэкономить время, деньги и продлить срок службы стиральной машины.

