В мире есть второй Харьков. Где он находится и как связан с украинским городом
Оба названия городов имеют разное происхождение
Практически каждый украинец знает город Харьков и где он находится. Но интересно, что в мире есть еще один Харьков, правда, в Армении.
"Телеграф" расскажет, что особенного в этом городе и как он связан с украинским населенным пунктом. Отметим, что Харьков находится у армяно-турецкой границы.
Именно поэтому в Армении считают, что название города имеет турецкое происхождение. "Yenikëy" с турецкого переводится как новый поселок или поселение. Интересно, что более вероятным происхождение названия украинского Харькова считают одноименную реку, протекающую в населенном пункте. Однако и турецкое происхождение некоторые исследователи не исключают.
Харьков в Армении – это небольшой городок в Ширакской области. Он расположен у границы с Турцией, где находятся руины древней армянской столицы — Ани.
Связаны ли украинский и армянский Харьковы
Фактически эти два города не связаны между собой, кроме сходства названий. Ведь Харьков в Армении — это отдельный населенный пункт, без административной, исторической или культурной связи с украинским Харьковом.
А вот в украинском городе живет значительная армянская диаспора, действуют армянские общественные организации и армянская церковь. Однако это не означает, что города связаны друг с другом. Просто в Украине есть большая диаспора армян и значительная их часть живет в Харькове. Это совпадение достаточно интересное.
