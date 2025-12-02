В мире есть второй Харьков. Где он находится и как связан с украинским городом

Оба названия городов имеют разное происхождение

Практически каждый украинец знает город Харьков и где он находится. Но интересно, что в мире есть еще один Харьков, правда, в Армении.

"Телеграф" расскажет, что особенного в этом городе и как он связан с украинским населенным пунктом. Отметим, что Харьков находится у армяно-турецкой границы.

Именно поэтому в Армении считают, что название города имеет турецкое происхождение. "Yenikëy" с турецкого переводится как новый поселок или поселение. Интересно, что более вероятным происхождение названия украинского Харькова считают одноименную реку, протекающую в населенном пункте. Однако и турецкое происхождение некоторые исследователи не исключают.

Руины древней армянской столицы Ани

Харьков в Армении

Харьков в Армении – это небольшой городок в Ширакской области. Он расположен у границы с Турцией, где находятся руины древней армянской столицы — Ани.

Связаны ли украинский и армянский Харьковы

Фактически эти два города не связаны между собой, кроме сходства названий. Ведь Харьков в Армении — это отдельный населенный пункт, без административной, исторической или культурной связи с украинским Харьковом.

Харьков в Украине

А вот в украинском городе живет значительная армянская диаспора, действуют армянские общественные организации и армянская церковь. Однако это не означает, что города связаны друг с другом. Просто в Украине есть большая диаспора армян и значительная их часть живет в Харькове. Это совпадение достаточно интересное.

