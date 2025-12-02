У світі є другий Харків. Де він знаходиться та як пов’язаний з українським містом

Обидві назви міст маю різне походження

Майже кожен українець знає місто Харків та де воно знаходиться. Але цікаво, що у світі є ще один Харків, щоправда, у Вірменії.

"Телеграф" розповість, що особливого в цьому міста та як воно пов'язане з українськими населеним пунктом. Зауважимо, що Харків знаходиться біля вірменсько-турецького кордону.

Саме тому у Вірменії вважають, що назва міста має турецьке походження. "Yenikëy" з турецької перекладається як нове селище чи поселення. Цікаво, що ймовірнішим походження назви українського Харкова вважають однойменну річку, яка протікає в населеному пункті. Однак і турецьке походження деякі дослідники не відкидають.

Руїни стародавньої вірменської столиці Ані

Харків у Вірменії

Харків у Вірменії — це невеличке містечко в Ширацькій області. Воно розташоване біля кордону з Туреччиною, де знаходяться руїни стародавньої вірменської столиці — Ані.

Чи пов'язані український та вірменський Харкови

Фактично ці два міста не пов'язані між собою, хіба що схожістю назви. Адже Харків у Вірменії — це окремий населений пункт, без жодного адміністративного, історичного чи культурного зв’язку з українським Харковом.

Харків в Україні

А от в українському місті живе значна вірменська діаспора, діють вірменські громадські організації та є вірменська церква. Однак це не означає, що міста пов'язані один з одним. Просто в Україні є чимала діаспора вірменів та значна їх частина живе у Харкові. Цей збіг досить цікавий.

