У одной из стран мира три столицы. В чем секрет такого решения

В этом государстве проживают десятки миллионов человек

Все привыкли, что у страны одна столица — главный город государства, его политический, административный и часто культурный центр. Однако есть исключение — Южно-Африканская Республика (ЮАР) имеет целых три столицы.

Что нужно знать:

В ЮАР функции столицы распределены между тремя городами – Претория, Кейптаун и Блумфонтейн

Такое устройство является результатом поиска компромисса между разными этническими группами, населяющими страну

При этом крупнейший город и экономический центр ЮАР не является столицей

О причинах возникновения трех столиц ЮАР рассказал OBOZ.UA. Каждая из них выполняет отдельные функции и, по мнению властей, система трех столиц обеспечивает политическое равновесие и единство страны, отличающейся разнообразием культур, религий и языков. Конституцией страны закреплено 11 официальных языков.

В Южно-Африканской Республике проживает более 59 миллионов человек. Около 80% южноафриканцев — народы банта, разделенные между разными этническими группами, говорящими на разных африканских языках. Остальное население – африканские общины европейского, азиатского, индийского и смешанного происхождения.

Чтобы сбалансировать отношения между разными регионами и этническими группами, власть в ЮАР власть разделили. Это воплотилось в возникновении трех столиц, каждая из которых выполняет свою роль.

Три столицы ЮАР

Претория – административная столица. Там работают президент, правительственные учреждения, министерства.

Претория

Кейптаун – законодательная столица. В этом городе находится парламент, который принимает законы и осуществляет другую законодательную деятельность.

Кейптаун

Блумфонтейн – судебная столица. Там работает апелляционный суд, по величине это седьмой город в ЮАР.

Блумфонтейн

Почему в ЮАР возникла необходимость утвердить три столицы

До начала 20 века на территории современной ЮАР существовали разные государственные образования и колонии. В 1910 году разные колонии и бурские республики объединились в одну страну, сформировав четыре провинции: Кап, Наталь, Оранжевое Свободное Государство и Трансвааль.

Вопрос, какой город станет столицей ЮАР, возник при создании Союза Южной Африки. Власть решили разделить, ведь назначение одной столицы угрожало обострением противостояния колоний и буров, англичан и африканеров. Поэтому нашли компромисс – функции столицы разделили между тремя городами.

При этом крупнейший город страны — Йоханнесбург, не получил столичного статуса. Именно он является главным экономическим центром ЮАР и "домом" Конституционного суда страны.

