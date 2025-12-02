Не пропустят за границу: с каким "детским" документом могут возникнуть проблемы

Лучше не рисковать и не ламинировать эту бумажку

Многие ламинируют свидетельство о рождении или другие документы, чтобы сохранить их целыми и чистыми. Однако эта обычная, на первый взгляд, процедура может создать проблемы при поездках за границу.

Закон Украины не запрещает ламинирование документов, но государственные органы и пограничники имеют право не принимать их в таком виде. Смогут ли родители выехать за границу, если свидетельство ребенка заламинировано, объяснили "visitukraine".

Почему ламинированное свидетельство не всегда принимают

Одной из причин, почему этого лучше не делать – водяные знаки, голограммы или микротекст, которые должны проверить. Кроме того, заламинированное свидетельство невозможно апостилировать или легализовать, что важно для зарубежных поездок.

Пограничники могут отказать в пропуске, если не могут проверить подлинность свидетельства, сомневаются в данных или не могут подтвердить родственную связь.

Что делать, если свидетельство заламинировано и нужно ехать за границу

Не стоит пытаться снимать пленку самостоятельно — это испортит документ. Лучший вариант — заказать дубликат свидетельства в любом отделе ЗАГС. Новый документ выдают быстро, если все данные внесены в реестр. Для этого нужен паспорт одного из родителей или доверенность, если документ получает другое лицо.

Также украинские пограничники принимают электронное свидетельство о рождении в приложении "Дія". Важно показать полную информацию: ФИО, дату рождения, серию и номер документа. Однако другие страны не обязаны признавать цифровой документ, поэтому для поездок за границу лучше иметь оригинал в бумажном виде.

