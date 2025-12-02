Не пропустять за кордон: з яким "дитячим" документом можуть виникнути проблеми

Краще не ризикувати та не ламінувати цей папірець

Багато хто ламінує свідоцтво про народження чи інші документи, аби зберегти їх цілими і чистими. Проте ця звичайна, на перший погляд, процедура може створити проблеми при поїздках за кордон.

Закон України не забороняє ламінування документів, але державні органи та прикордонники мають право не приймати їх у такому вигляді. Чи зможуть батьки виїхати за кордон, якщо свідоцтво дитини заламіноване, пояснили в "visitukraine".

Чому ламіноване свідоцтво не завжди приймають

Однією з причин, чому цього краще не робити — водяні знаки, голограми або мікротекст, які мають перевірити. Крім того, заламіноване свідоцтво неможливо апостилювати чи легалізувати, а це важливо для закордонних поїздок.

Прикордонники можуть відмовити у пропуску, якщо не можуть перевірити справжність свідоцтва, сумніваються у даних або не можуть підтвердити родинний зв’язок.

Що робити, якщо свідоцтво заламіноване і потрібно їхати за кордон

Що робити, якщо свідоцтво вже заламіноване

Не варто намагатися знімати плівку самостійно — це зіпсує документ. Найкращий варіант — замовити дублікат свідоцтва у будь-якому відділі РАЦС. Новий документ видають швидко, якщо всі дані внесені до реєстру. Для цього потрібні паспорт одного з батьків або довіреність, якщо документ отримує інша особа.

Також українські прикордонники приймають електронне свідоцтво про народження у додатку "Дія". Важливо показати повну інформацію: ПІБ, дату народження, серію та номер документа. Проте інші країни не зобов’язані визнавати цифровий документ, тому для подорожей за кордон краще мати оригінал у паперовому вигляді.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деяким українцям доведеться заплатити штраф, якщо вони не зроблять цього з паспортом.