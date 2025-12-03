Новий хіт "Аврори": як зекономити на адвенті "7 дарунків Різдва" та яка його собівартість (фото)

В магазині показали, які подарунки там можуть бути

В українських соцмережах активно обговорюють новий адвент-календар, який з’явився в популярному мультимаркеті "Аврора". Його основна ціна майже 400 гривень, однак є умови, за яких сума зменшиться на 150 гривень.

У адвенті від "Аврори" заховано шість косметичних засобів Joko Blend, а в сьомій комірці покупцеві може трапитися або срібна прикраса, або сертифікат на знижку від ювелірної мережі Золота Країна. Про це пояснили на основному сайті мультимаркету.

Звичайна ціна календаря — близько 400 гривень Але його можна придбати всього за 249 гривень, якщо докупити товар на 199 гривень або додати до кошика один із продуктів партнерів акції. Користувачі Threads підтвердили, що це дійсно працює.

Що пишуть про адвент-календар "7 дарунків Різдва" від "Аврори

Одна з покупчинь порахувала, скільки насправді коштують усі товари всередині. Вийшло 887,1 гривні, тобто вигода при акційній покупці становить понад 630 гривень.

Дівчина порахувала ціну кожного продукту окремо

В акції беруть участь бренди LION, Henkel, Purina та Sila. Тож для отримання знижки достатньо придбати, наприклад, батончик LION або корм для тварин від Purina.

