Назвали в честь Андреевской церкви? Какие названия носила одна из старейших магистралей Киева

Уже более 80 лет Андреевский спуск носит это название

Андреевский спуск в Киеве — одна из самых известных улиц города, где соединились история, искусство и интересные легенды. Здесь можно встретить музеи, галереи и памятники, которые скрывают много неожиданных деталей.

Во времена СССР его даже переименовывали в честь революционера. Подробнее об истории написал "Телеграф".

Когда и как назывался Андреевский спуск в столице Украины

Андреевская церковь – главное украшение спуска

Андреевский спуск в Киеве — одна из самых известных и колоритных улиц города, соединяющая верхний и нижний Киев. Его верхняя часть появилась еще во времена Киевской Руси, когда этот путь связывал Старый Киев с Подолом. Позже здесь проложили дорогу к замку на горе Киселевка, а в XVIII веке путь стал пригодным для повозок и конных экипажей. Свое название улица получила, скорее всего, от Андреевской церкви, построенной между 1744 и 1754 годами по проекту известного архитектора Бартоломео Растрелли. В 1928 году улицу переименовали в честь революционера Георгия Ливера, однако историческое название вернули в 1944 году.

Когда-то эту улицу называли именем Ливера

По легенде, место, где сейчас протекает Днепр, когда-то было морем. Святой Андрей, поставив крест на горе, как будто остановил воду, а часть ее осталась под горой, образовав колодец под престолом церкви. Из-за этого в Андреевской церкви нет колоколов — считается, что первый удар мог бы "разбудить" воду и затопить Киев.

Современный Андреевский спуск воссоздает атмосферу конца XIX — начала XX века. Здесь всегда многолюдно: улица превратилась в открытую галерею и ярмарку, где продают живопись, украшения, керамику, деревянные фигурки, игрушки и сувениры. Часто можно услышать музыку и увидеть выступления артистов, а также отдохнуть в многочисленных кафе и барах.

Улица известна и своим историческим и культурным наследием. В доме № 13 жил Михаил Булгаков, сейчас здесь действует музей писателя. В доме 22-а расположена одна из первых галерей современного искусства в Украине — "Карась Галерея". Также на спуске работает уникальный Музей одной улицы, где показана история улицы через картины, фотографии и экспонаты от древних времен до наших дней.

Литературно-мемориальный музей Михаила Булгакова

Музей одной улицы

