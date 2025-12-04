Назвали на честь Андріївської церкви? Які назви носила одна з найстаріших магістралей Києва

Вже понад 80 років Андріївський узвіз носить цю назву

Андріївський узвіз у Києві — одна з найвідоміших вулиць міста, де поєдналися історія, мистецтво та цікаві легенди. Тут можна зустріти музеї, галереї та пам’ятки, що приховують багато несподіваних деталей.

За часів СРСР його навіть перейменовували на честь революціонера. Детальніше про історію написав "Телеграф".

Коли та як називався Андріївський узвіз у столиці України

Андріївська церква — головна окраса узвозу

Андріївський узвіз у Києві — одна з найвідоміших і найколоритніших вулиць міста, що з’єднує верхній і нижній Київ. Його верхня частина з’явилася ще за часів Київської Русі, коли цей шлях зв’язував Старий Київ із Подолом. Пізніше тут проклали дорогу до замку на горі Киселівка, а у XVIII столітті шлях став придатним для возів і кінських екіпажів. Свою назву вулиця отримала, найімовірніше, від Андріївської церкви, збудованої між 1744 і 1754 роками за проєктом відомого архітектора Бартоломео Растреллі. У 1928 році вулицю перейменували на честь революціонера Георгія Лівера, проте історичну назву повернули у 1944 році.

Колись цю вулицю називали іменем Лівера

За легендою, місце, де нині протікає Дніпро, колись було морем. Святий Андрій, поставивши хрест на горі, начебто зупинив воду, а частина її залишилася під горою, утворивши криницю під престолом церкви. Через це в Андріївській церкві немає дзвонів — вважається, що перший удар міг би "розбудити" воду і затопити Київ.

Сучасний Андріївський узвіз відтворює атмосферу кінця XIX — початку XX століття. Тут завжди людно: вулиця перетворилася на відкриту галерею та ярмарок, де продають живопис, прикраси, кераміку, дерев’яні фігурки, іграшки та сувеніри. Часто можна почути музику і побачити виступи артистів, а також відпочити в численних кафе і барах.

Вулиця відома й своєю історичною та культурною спадщиною. У будинку № 13 жив Михайло Булгаков, нині тут діє музей письменника. У будинку 22-а розташована одна з перших галерей сучасного мистецтва в Україні — "Карась Галерея". Також на узвозі працює унікальний Музей однієї вулиці, де показано історію вулиці через картини, фотографії та експонати від давніх часів до сьогодення.

Літературно-меморіальний музей Михайла Булгакова

Музей однієї вулиці

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чиє ім'я носила головна вулиця Харкова — Сумська.