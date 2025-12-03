Его знали как "аллея гигантов": как менялось название самого длинного проспекта Харькова

Его нынешнее название зафиксировано с 2022 года

В Харькове есть проспект, который простирается более чем на 18 километров и проходит через несколько жилых районов и промышленных зон. Его неоднократно переименовывали и перестраивали, а сегодня он носит имя героев, которые защищали город во время полномасштабного вторжения.

Что скрывает этот проспект и почему он стал таким знаковым для Харькова, подробно написал "Телеграф". Больше всего его знают не как проспект Героев Харькова, а как Московский, ведь это было одно из названий.

Как изменялось название легендарного проспекта студенческого города

Этот проспект начинается от площади Конституции в самом центре города и тянется до окружной дороги возле Дробицкого яра. Вдоль проспекта расположены крупные жилые массивы, в частности Новые Дома, ХТЗ, Рогань и Обрий, а также многочисленные предприятия. Из-за этого еще в советское время улицу часто называли "аллеей гигантов".

Протяженность проспекта Защитников Харькова

Свое современное название проспект получил в честь героев, защищавших Харьковскую область во время полномасштабной войны с Россией. Ранее он имел другие названия, связанные со старой Московской дорогой, существовавшей еще с XVII века, а впоследствии — Чугуевским шоссе.

Начало проспекта от площади Конституции

Вид с Московской улицы на Успенский собор. Фото 1860-х годов

В разное время проспект состоял из нескольких улиц: Московской, Старо-Московской и Корсиковской. До 1919 года они имели отдельные названия, но в результате исторических изменений их объединили и переименовали. В 1919 году Московская улица стала улицей 1-го Мая, а в 1936 году несколько частей объединили в проспект Сталина. Во время немецкой оккупации улицу снова разделили на три части, а после освобождения вернули название Сталина. С 5 ноября 1961 года по 11 мая 2022 года проспект назывался Московским проспектом. Только в 2022 году он получил современное название — Проспект Героев Харькова.

Проспект Героев Харькова возле метро Защитников Украины

Сегодня проспект является одной из главных транспортных артерий города. Он соединяет историю и современность Харькова, проходит через важные жилые и промышленные районы и остается важным символом города.

Итак, проспект Героев Харькова назывался:

Московская улица;

Старомосковская улица;

Корсиковская улица;

Улица 1-го Мая;

Проспект Сталина;

Чугуевский тракт;

Чугуевское шоссе;

Московский проспект.

