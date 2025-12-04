Вы могли и не догадываться. Зачем на ручках кухонных ножниц нужны зубцы

Такой инструмент может облегчить значительную часть работы на кухне

У многих на кухне есть специальные ножницы с зазубринками, там где ушки. Оказывается, эта часть ножниц имеет несколько функций, которые могут существенно облегчить приготовление блюд.

"Телеграф" расскажет, как использовать металлические зубцы на ножницах. Заметим, что не все модели имеют такой зубчатый край, но большинство кухонных ножниц с ним.

Для чего нужны зубцы на кухонных ножницах

Лущение орехов и раскалывание клешни

Оказывается, небольшие металлические зубцы на ножницах могут чистить орехи от скорлупы и не только. Для этого орех нужно зажать между ручками ножниц и надавить. Этот способ не нуждается в молотках или орехоколах.

По схожему принципу можно чистить клешни лобстера или краба. Ведь обычно их достаточно тяжело расколоть вручную с помощью ножа.

Как лущить орехи кухонными ножницами

Открывать бутылки и банки

Еще одна полезная функция кухонных ножниц – открывание банок и бутылок. Для этого нужно зубчиками задеть край крышки и слегка прокрутить. На некоторых моделях есть специальные вырезы, чтобы снимать металлические пробки из бутылок.

Как использовать кухонные ножницы

Держатель горячего и чистки яиц

Зазубренный край ножниц можно использовать, чтобы снимать верхушку вареных яиц. Для этого нужно слегка ударить по скорлупе и все. Этот способ хорошо подойдет для яиц сваренных "в крутую".

Некоторые модели кухонных ножниц можно использовать как прихватку для горячего, ведь их зубцы помогают хорошо удерживать емкость.

