Ви могли і не здогадуватися. Навіщо на ручках кухонних ножиць потрібні зубці

Такий інструмент може полегшити значну частину роботи на кухні

Чимало людей мають на кухні спеціальні ножиці з зазубринками, там де вушках. Виявляється, ця частина ножиць має кілька функцій, які можуть значно полегшити приготування страв.

"Телеграф" розповість, як використовувати металеві зубці на ножицях. Зауважимо, що не всі моделі мають такий зубчатий край, але переважна більшість кухонних ножиць з ним.

Для чого потрібні зубці на кухонних ножицях

Лущення горіх та розколювання клешні

Виявляється, невеликі металеві зубці на ножицях можуть лущити горіхи і не тільки. Для цього горіх треба затиснути між ручками ножиць і натиснути. Цей спосіб не потребує молотків чи горіхоколів.

За схожим принципом можна лущити клешні лобстера чи краба. Адже зазвичай їх досить важко розколоти вручну за допомогою ножа.

Як лущити горіхи кухонними ножицями

Відкривати пляшки та банки

Ще одна корисна функція кухонних ножиць — відкривання банок та пляшок. Для цього треба зубчиками зачепити край кришки та злегка прокрутити. На деяких моделях є спеціальні вирізи, щоб знімати металеві пробки з пляшок.

Як використовувати кухонні ножиці

Тримач гарячого та чищення яєць

Зазубрений край ножиць можна використовувати, аби знімати верхівку варених яєць. Для цього треба злегка вдарити по шкарлупі і все. Цей спосіб добре підійде для яєць зварених "в круту".

Деякі моделі кухонних ножиць можна використовувати як прихватки для гарячого, адже їх зубці допомагають добре утримувати ємність.

