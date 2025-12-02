Название этого рынка в Харькове сбивает с толку — там не продают то, о чем оно говорит
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
На Конном рынке сегодня не найти ни одной лошади, если не считать эмблему
Конный рынок в Харькове — одно из самых старых и хорошо известных торговых пространств города, но его название давно утратило буквальный смысл. Сегодня здесь продают продукты, хозяйственные товары, одежду и множество других повседневных вещей.
"Телеграф" предлагает узнать, когда появился Конный рынок и почему он получил такое необычное имя.
В 1800-х годах Харьков гремел ярмарками. Крещенская ярмарка на Парадной площади (сейчас площадь Свободы) славилась, в частности, торговлей лошадьми. Она была известна далеко за пределами Харькова: сюда приезжали промышленники, которые закупали животных для отправки в Москву и Петербург, утверждается в Facebook-сообществе "Харьков-Ретро. Лица, мода, вещи, атмосфера".
Харьков строился, менялся, и власти решили перенести ярмарку на окраину — на бывший выгон (район нынешней площади Защитников Украины). Место было подобрано идеально, так как рядом находился ипподром, где можно было не только купить скакуна, но и протестировать его на бегу. Здесь можно было купить как рабочих лошадей для рабочих, так и резвых рысаков для элит.
Рынок хоть и назвали Конный, ассортимент был куда богаче. Кроме лошадей и скота здесь продавали мясо, молочные продукты, овощи, сено, муку, овес, древесный уголь и изделия из дерева. На Конном рынке можно было найти такие редкие для города товары, как известь, которую закупали в больших объемах. Цены здесь были дешевле, чем на других, что делало его особо популярным.
Со временем ярмарочная торговля стала терять популярность. Рынок заметно отставал по санитарным нормам: здесь было грязно, за животными плохо ухаживали, а специальные помосты для их продажи так и не были оборудованы.
В 1895 году Конный рынок перестроили. Лавки поставили на каменный фундамент, торговлю сдвинули глубже площади к Корсиковской улице (ныне Академика Павлова).
В 1920-е годы ипподром снесли под завод "Серп и Молот". В 1960 году рынок переименовали, и он стал "Колхозным", но народ звал его по-старому "Конным".
Еще одно обновление рынок пережил в 2012-м году, когда Харьков готовился принимать Евро. На Конном рынке появились новые навесы, мини-магазины вместо контейнеров. Сейчас ничего, кроме названия и эмблемы рынка не напоминает, что когда-то здесь торговали лошадьми.
Ранее "Телеграф" рассказывал про Сенной базар Киева. Этот знаковый рынок просуществовал на одном месте почти 1000 лет.