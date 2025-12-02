Название этого рынка в Харькове сбивает с толку — там не продают то, о чем оно говорит

На Конном рынке сегодня не найти ни одной лошади, если не считать эмблему

Конный рынок в Харькове — одно из самых старых и хорошо известных торговых пространств города, но его название давно утратило буквальный смысл. Сегодня здесь продают продукты, хозяйственные товары, одежду и множество других повседневных вещей.

"Телеграф" предлагает узнать, когда появился Конный рынок и почему он получил такое необычное имя.

В 1800-х годах Харьков гремел ярмарками. Крещенская ярмарка на Парадной площади (сейчас площадь Свободы) славилась, в частности, торговлей лошадьми. Она была известна далеко за пределами Харькова: сюда приезжали промышленники, которые закупали животных для отправки в Москву и Петербург, утверждается в Facebook-сообществе "Харьков-Ретро. Лица, мода, вещи, атмосфера".

Крещенская ярмарка в Харькове

Харьков строился, менялся, и власти решили перенести ярмарку на окраину — на бывший выгон (район нынешней площади Защитников Украины). Место было подобрано идеально, так как рядом находился ипподром, где можно было не только купить скакуна, но и протестировать его на бегу. Здесь можно было купить как рабочих лошадей для рабочих, так и резвых рысаков для элит.

Рынок хоть и назвали Конный, ассортимент был куда богаче. Кроме лошадей и скота здесь продавали мясо, молочные продукты, овощи, сено, муку, овес, древесный уголь и изделия из дерева. На Конном рынке можно было найти такие редкие для города товары, как известь, которую закупали в больших объемах. Цены здесь были дешевле, чем на других, что делало его особо популярным.

Конная площадь на карте Харькова

Со временем ярмарочная торговля стала терять популярность. Рынок заметно отставал по санитарным нормам: здесь было грязно, за животными плохо ухаживали, а специальные помосты для их продажи так и не были оборудованы.

В 1895 году Конный рынок перестроили. Лавки поставили на каменный фундамент, торговлю сдвинули глубже площади к Корсиковской улице (ныне Академика Павлова).

На Конном рынке уже давно не продают лошадей

В 1920-е годы ипподром снесли под завод "Серп и Молот". В 1960 году рынок переименовали, и он стал "Колхозным", но народ звал его по-старому "Конным".

Еще одно обновление рынок пережил в 2012-м году, когда Харьков готовился принимать Евро. На Конном рынке появились новые навесы, мини-магазины вместо контейнеров. Сейчас ничего, кроме названия и эмблемы рынка не напоминает, что когда-то здесь торговали лошадьми.

