Последнее Суперлуние в этом году: когда смотреть украинцам и где будет лучше всего видно

В ночь с 4 на 5 декабря украинцы смогут увидеть последнее Суперлуние в этом году. Это будет третье и последнее для 2025 года лунное явление, которое астрономы называют "Холодная Луна".

"Телеграф" рассказывает, где и когда в Украине смотреть на Суперлуние и чем оно такое особенное.

Что такое Суперлуние?

Суперлуние — это астрономическое явление, во время которого фаза полного месяца совпадает с максимальным сближением Луны и Земли. В ночь с 4 на 5 декабря Луна подойдет к нашей планете на расстояние около 357 219 километров, пишет научный портал sciencealert.com.

Во время Суперлуния ожидается, что полная Луна будет выглядеть на 14% крупнее и на 30% ярче, чем обычно. Пик полнолуния наступит 5 декабря в 01:14 по киевскому времени, однако большой и яркой Луна будет всю ночь.

Когда и где смотреть Суперлуние в Украине?

Из-за того, что скоро будет день зимнего солнцестояния (21 декабря), Луна поднимется выше всего над горизонтом в 2025 году. Поэтому наблюдать ее можно будет даже в условиях городского освещения.

Лучше всего наблюдать "Холодную Луну" во время ее восхода (примерно с 15 до 17 часов 4 декабря) и во время захода (с 7 до 9 утра 5 декабря). Время, когда в разных областях украинцы смогут наблюдать Суперлуние, отличается.

Так, например, жители восточных областей смогут наблюдать "Холодную Луну" раньше — с 14:30 до 7 утра. А вот жители западных областей увидят ее примерно с 16:10 до 9:40 утра.

