Останній Супермісяць цього року: коли дивитися українцям і де буде найкраще видно

Це буде третій та останній Супер Місяць у 2025 році

У ніч з 4 на 5 грудня українці зможуть побачити останній Супермісяць цього року. Це буде третє та останнє для 2025 року місячне явище, яке астрономи називають "Холодний Місяць".

"Телеграф" розповідає, де і коли в Україні дивитися на Супермісяць і чим він такий особливий.

Що таке Супермісяць?

Супермісяць — це астрономічне явище, під час якого фаза повного місяця збігається з максимальним зближенням Місяця та Землі. У ніч із 4 на 5 грудня Місяць підійде до нашої планети на відстань близько 357 219 кілометрів, пише науковий портал sciencealert.com.

Під час Супермісяця очікується, що повний Місяць буде виглядати на 14% більшим і на 30% яскравішим, ніж зазвичай. Пік повного місяця настане 5 грудня о 01:14 за київським часом, проте великим і яскравим Місяць буде всю ніч.

Коли і де дивитись Супермісяць в Україні?

Через те, що скоро буде день зимового сонцестояння (21 грудня), Місяць підніметься найвище над горизонтом у 2025 році. Тому спостерігати його можна буде навіть за умов міського освітлення.

Найкраще спостерігати "Холодний Місяць" під час його сходу (приблизно з 15 до 17 години 4 грудня) та під час заходу (з 7 до 9 ранку 5 грудня). Час, коли в різних областях українці зможуть спостерігати Супермісяць, відрізняється.

Так, наприклад, жителі східних областей зможуть спостерігати "Холодний Місяць" раніше — з 14:30 до 7 ранку. А от мешканці західних областей побачать його приблизно з 16:10 до 9:40 ранку.

