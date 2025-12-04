Не только куклы и конструкторы: что подарить внуку или внучке на День святого Николая

Интересные идеи подарков детям на День святого Николая

В этом году украинцы будут отмечать День святого Николая по новому церковному календарю — 6 декабря. Самое время подготовить подарки детям и внукам, чтобы порадовать их и поднять настроение в праздничный день.

"Телеграф" рассказывает об идеях подарков, которые можно сделать внукам — мальчикам и девочкам.

Что подарить детям на День святого Николая

Универсальные подарки

Если у вас двое внуков разного пола с небольшой разницей в возрасте, можно рассмотреть универсальные подарки, — пишет сайт Catholic Mom. К таким можно отнести настольные игры или пазлы, которые способствуют совместному досугу, Например, от простого лото или домино для маленьких до сложных стратегий для школьников.

Хорошим подарком могут стать наборы для творчества, например, комплекты для рисования, лепки или интересные наборы для научных экспериментов. Также в качестве подарков на Николая можно выбрать книги по интересам.

И конечно же сладости. Их можно сделать дополнением к универсальному подарку или же самым основным подарком.

Подарки для девочек

Традиционным подарком для девочек являются куклы. Если ваша внучка относится к тем, кто любит такие игрушки, то рассмотрите в ее качестве подарка под подушку. А если какая-нибудь Barbie или L.O.L. Surprise уже есть у девочки, то можно подобрать девайсы к имеющимся куклам — домики, одежда, аксессуары.

Также хорошим подарком могут стать наборы для рукоделия — бисероплетение, создание украшений или аквагрим. А если девочка любит что-то писать, то подарите ей прикольный блокнот или планер, набор красивых ручек или маркеров, карандаши и прочее.

Подарки для мальчиков

Беспроигрышным вариантом будет конструктор LEGO или его аналоги, они развивают логику и мелкую моторику рук. Так что такой подарок будет не только интересным, но и полезным для ребенка. Если внук увлекается машинками, то подарите ему что-то из этой категории, опять же, в зависимости от предпочтений.

Хорошим подарком для мальчиков может стать спортивный инвентарь, наборы для творчества или фокусов, качественная одежда или аксессуары.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как провести День святого Николая 6 декабря, чтобы привлечь благополучие на весь год. Главные традиции и запреты на этот день.