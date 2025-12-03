Укр

Поставьте миску с солью на подоконник и забудьте о конденсате навсегда: как это работает

Новость обновлена 03 декабря 2025, 17:40
Простой лайфхак поможет решить проблему конденсата на окнах.

Соль может стать незаменимой не только на кухне, но и в ванной комнате, и на подоконниках

Осенью и зимой люди часто сталкиваются с проблемой возникновения конденсата на окнах. Они начинают "плакать" из-за перепадов температур, когда в доме включается отопление, а стекла холодные. Решить эту проблему поможет обычная соль.

"Телеграф" рассказывает, что нужно сделать, чтобы забыть о конденсате на окнах и в ванной комнате.

Отлично справляется с конденсатом в ванной и на окнах специальный осушитель воздуха. Однако есть более экономные и простые способы, как решить эту проблему, пишет Express. Все, что вам нужно, это обычная кухонная соль, которая по своей природе обладает адсорбционными свойствами.

конденсат на окнах

Просто насыпьте немного обычной столовой соли в миску с широким дном и поставьте ее на подоконнике. Соль отлично поглощает влагу и спасает от проблемы возникновения конденсата.

Этот лайфхак сработает и в ванной комнате, где может появляться много конденсата на стенах, душевой или зеркалах. Найдите укромное место, поставьте туда миску с солью и увидите, как она сушит воздух, впитывая влагу.

В свою очередь это предотвратит появление в доме сырости и плесени, с которой также потом придется бороться. Миска соли — и конденсата как не бывало.

