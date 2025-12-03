Поставьте миску с солью на подоконник и забудьте о конденсате навсегда: как это работает

Соль может стать незаменимой не только на кухне, но и в ванной комнате, и на подоконниках

Осенью и зимой люди часто сталкиваются с проблемой возникновения конденсата на окнах. Они начинают "плакать" из-за перепадов температур, когда в доме включается отопление, а стекла холодные. Решить эту проблему поможет обычная соль.

"Телеграф" рассказывает, что нужно сделать, чтобы забыть о конденсате на окнах и в ванной комнате.

Отлично справляется с конденсатом в ванной и на окнах специальный осушитель воздуха. Однако есть более экономные и простые способы, как решить эту проблему, пишет Express. Все, что вам нужно, это обычная кухонная соль, которая по своей природе обладает адсорбционными свойствами.

Просто насыпьте немного обычной столовой соли в миску с широким дном и поставьте ее на подоконнике. Соль отлично поглощает влагу и спасает от проблемы возникновения конденсата.

Этот лайфхак сработает и в ванной комнате, где может появляться много конденсата на стенах, душевой или зеркалах. Найдите укромное место, поставьте туда миску с солью и увидите, как она сушит воздух, впитывая влагу.

В свою очередь это предотвратит появление в доме сырости и плесени, с которой также потом придется бороться. Миска соли — и конденсата как не бывало.

