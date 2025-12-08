Укр

Без точилки и расходов: как через две минуты сделать нож острым, как бритва (видео)

Мария Швец
Заточка ножей
Заточка ножей. Фото instagram.com

Даже самые дорогие кухонные ножи не остаются навсегда острыми.

Ежедневное приготовление пищи постепенно изнашивает лезвие, и резать продукты становится все сложнее. Покупка точилки – не единственный выход: вернуть ножам остроту можно и в домашних условиях, используя обычные предметы. Об этом говорится на YouTube-канале "GartKnives".

Как заточить ножи дома

Способ 1: Керамическая тарелка

Возьмите обычную тарелку и переверните ее вверх дном. На большинстве керамических тарелок есть неглазированный ободок – именно он подходит для заточки.

Приставьте лезвие ножа к нижнему краю под небольшим углом (15–20 градусов) и проведите от основания к самому кончику. Сделайте несколько таких движений с одной стороны, затем повторите с другой. Уже через пару минут лезвие станет заметно острее.

Способ 2: Стеклянная поверхность

Прекрасной альтернативой также является стекло. Подойдет фоторамка, стеклянная полка или другая гладкая поверхность.

Аккуратно проводите лезвием под углом от начала до конца. Повторите несколько движений с каждой стороны. Стекло хорошо выравнивает режущую кромку и очищает микроскопические зазубрины.

Способ 3: Камень или бетон

Если рядом нет ни тарелки, ни стекла, можно воспользоваться чистой каменной или бетонной поверхностью – например плитой или карнизом.

Держите нож правильно под углом и несколько раз проведите лезвием в одном направлении, затем повторите с другой стороны. Главное – работать медленно и осторожно, чтобы не повредить край ножа.

Эти простые способы помогут снова сделать ножи острыми без специальных инструментов и излишних затрат.

