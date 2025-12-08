Без точилки и расходов: как через две минуты сделать нож острым, как бритва (видео)

Даже самые дорогие кухонные ножи не остаются навсегда острыми.

Ежедневное приготовление пищи постепенно изнашивает лезвие, и резать продукты становится все сложнее. Покупка точилки – не единственный выход: вернуть ножам остроту можно и в домашних условиях, используя обычные предметы. Об этом говорится на YouTube-канале "GartKnives".

Как заточить ножи дома

Способ 1: Керамическая тарелка

Возьмите обычную тарелку и переверните ее вверх дном. На большинстве керамических тарелок есть неглазированный ободок – именно он подходит для заточки.

Приставьте лезвие ножа к нижнему краю под небольшим углом (15–20 градусов) и проведите от основания к самому кончику. Сделайте несколько таких движений с одной стороны, затем повторите с другой. Уже через пару минут лезвие станет заметно острее.

Способ 2: Стеклянная поверхность

Прекрасной альтернативой также является стекло. Подойдет фоторамка, стеклянная полка или другая гладкая поверхность.

Аккуратно проводите лезвием под углом от начала до конца. Повторите несколько движений с каждой стороны. Стекло хорошо выравнивает режущую кромку и очищает микроскопические зазубрины.

Способ 3: Камень или бетон

Если рядом нет ни тарелки, ни стекла, можно воспользоваться чистой каменной или бетонной поверхностью – например плитой или карнизом.

Держите нож правильно под углом и несколько раз проведите лезвием в одном направлении, затем повторите с другой стороны. Главное – работать медленно и осторожно, чтобы не повредить край ножа.

Эти простые способы помогут снова сделать ножи острыми без специальных инструментов и излишних затрат.