Без точилки и расходов: как через две минуты сделать нож острым, как бритва (видео)
Даже самые дорогие кухонные ножи не остаются навсегда острыми.
Ежедневное приготовление пищи постепенно изнашивает лезвие, и резать продукты становится все сложнее. Покупка точилки – не единственный выход: вернуть ножам остроту можно и в домашних условиях, используя обычные предметы. Об этом говорится на YouTube-канале "GartKnives".
Как заточить ножи дома
Способ 1: Керамическая тарелка
Возьмите обычную тарелку и переверните ее вверх дном. На большинстве керамических тарелок есть неглазированный ободок – именно он подходит для заточки.
Приставьте лезвие ножа к нижнему краю под небольшим углом (15–20 градусов) и проведите от основания к самому кончику. Сделайте несколько таких движений с одной стороны, затем повторите с другой. Уже через пару минут лезвие станет заметно острее.
Способ 2: Стеклянная поверхность
Прекрасной альтернативой также является стекло. Подойдет фоторамка, стеклянная полка или другая гладкая поверхность.
Аккуратно проводите лезвием под углом от начала до конца. Повторите несколько движений с каждой стороны. Стекло хорошо выравнивает режущую кромку и очищает микроскопические зазубрины.
Способ 3: Камень или бетон
Если рядом нет ни тарелки, ни стекла, можно воспользоваться чистой каменной или бетонной поверхностью – например плитой или карнизом.
Держите нож правильно под углом и несколько раз проведите лезвием в одном направлении, затем повторите с другой стороны. Главное – работать медленно и осторожно, чтобы не повредить край ножа.
Эти простые способы помогут снова сделать ножи острыми без специальных инструментов и излишних затрат.