Осталось меньше месяца: кто из пенсионеров рискует не уйти на пенсию
До нового года остаётся совсем мало времени, и вместе с этим заканчивается период, когда ещё можно оформить пенсионные выплаты
Украинцам 60+ остался всего месяц, чтобы подать документы на пенсию по старым правилам — до конца декабря. Уже с 1 января 2026 вступают в силу новые требования, которые усложнят выход на пенсию для части будущих пенсионеров.
"Телеграф" выяснил, какие нововведения будут ждать людей пенсионного возраста в 2026 году и какие действия следует выполнить уже сейчас, чтобы успеть оформить выплаты по действующим правилам в 2025-м.
Что именно изменится
Вступающая в силу постепенно пенсионная реформа выходит на очередной этап: для пенсии в 60 лет нужно будет иметь больше страхового стажа, чем сейчас. Если нынешний порог еще дает шанс большинству работающих выйти на заслуженный отдых в 60, то уже через несколько недель он вырастет. Это значит, что людям, планировавшим оформление пенсии в ближайшее время, придется действовать быстро.
Постепенное увеличение требуемого стажа было запланировано заранее, но фактический переход на новые нормы происходит именно сейчас, когда до их введения остался минимальный срок.
С 1 января 2026 вступят в силу новые нормы стажа:
- чтобы стать пенсионером в 60 лет, необходимо иметь в активе 33 года стажа;
- для оформления выплат в 63 года понадобится не менее 23 лет ;
- для лиц в возрасте 65 лет условие не меняется — минимум 15 лет.
Кто может не успеть
Особенно рискуют те, кто:
- имеет неполный страховой стаж,
- работал с длительными перерывами,
- получал низкую или "теневую" зарплату, из-за чего в систему не отчисляли необходимые взносы.
Даже несколько месяцев недостатка стажа могут заставить человека ждать еще три года — до выхода в 63. А если и тогда стажа будет мало, следующая опция — только в 65 лет.
Ситуация на местах: очереди и спешка
Пенсионные фонды по всей стране уже отмечают увеличение количества обращений. Люди пытаются проверить электронные трудовые книжки, уточнить стаж, найти недостающие записи или подать документы "про запас".
Эксперты предостерегают: на последнюю неделю рассчитывать не стоит — каждый недоработанный день может обернуться годами ожидания.
Что следует делать уже сейчас:
- Проверить весь страховой стаж через кабинет застрахованного лица или в местном отделении ПФУ.
- Сверить записи в трудовой, иногда именно технические ошибки становятся причиной отказа.
- Собрать документы, подтверждающие стаж, если система не видит определенные периоды: справки предприятий, архивные записи, договоры.
- Подать заявление заранее, не дожидаясь последних дней года.
В некоторых случаях можно обратиться за разъяснением о добровольной доплате — но такое решение следует принимать только после официальной консультации.
