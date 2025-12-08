Осталось меньше месяца: кто из пенсионеров рискует не уйти на пенсию

До нового года остаётся совсем мало времени, и вместе с этим заканчивается период, когда ещё можно оформить пенсионные выплаты

Украинцам 60+ остался всего месяц, чтобы подать документы на пенсию по старым правилам — до конца декабря. Уже с 1 января 2026 вступают в силу новые требования, которые усложнят выход на пенсию для части будущих пенсионеров.

"Телеграф" выяснил, какие нововведения будут ждать людей пенсионного возраста в 2026 году и какие действия следует выполнить уже сейчас, чтобы успеть оформить выплаты по действующим правилам в 2025-м.

Что именно изменится

Вступающая в силу постепенно пенсионная реформа выходит на очередной этап: для пенсии в 60 лет нужно будет иметь больше страхового стажа, чем сейчас. Если нынешний порог еще дает шанс большинству работающих выйти на заслуженный отдых в 60, то уже через несколько недель он вырастет. Это значит, что людям, планировавшим оформление пенсии в ближайшее время, придется действовать быстро.

Постепенное увеличение требуемого стажа было запланировано заранее, но фактический переход на новые нормы происходит именно сейчас, когда до их введения остался минимальный срок.

С 1 января 2026 вступят в силу новые нормы стажа:

чтобы стать пенсионером в 60 лет , необходимо иметь в активе 33 года стажа;

, необходимо иметь в активе стажа; для оформления выплат в 63 года понадобится не менее 23 лет ;

понадобится не менее ; для лиц в возрасте 65 лет условие не меняется — минимум 15 лет.

Кто может не успеть

Особенно рискуют те, кто:

имеет неполный страховой стаж,

работал с длительными перерывами,

получал низкую или "теневую" зарплату, из-за чего в систему не отчисляли необходимые взносы.

Даже несколько месяцев недостатка стажа могут заставить человека ждать еще три года — до выхода в 63. А если и тогда стажа будет мало, следующая опция — только в 65 лет.

Ситуация на местах: очереди и спешка

Пенсионные фонды по всей стране уже отмечают увеличение количества обращений. Люди пытаются проверить электронные трудовые книжки, уточнить стаж, найти недостающие записи или подать документы "про запас".

Эксперты предостерегают: на последнюю неделю рассчитывать не стоит — каждый недоработанный день может обернуться годами ожидания.

Что следует делать уже сейчас:

Проверить весь страховой стаж через кабинет застрахованного лица или в местном отделении ПФУ.

Сверить записи в трудовой, иногда именно технические ошибки становятся причиной отказа.

Собрать документы, подтверждающие стаж, если система не видит определенные периоды: справки предприятий, архивные записи, договоры.

Подать заявление заранее, не дожидаясь последних дней года.

В некоторых случаях можно обратиться за разъяснением о добровольной доплате — но такое решение следует принимать только после официальной консультации.

