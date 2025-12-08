Залишилось менше місяця: хто з пенсіонерів ризикує не піти на пенсію

До початку нового року залишається зовсім небагато часу, і разом із ним спливає можливість оформити пенсійні виплати

Українцям 60+ залишився лише місяць, щоб подати документи на пенсію за старими правилами — до кінця грудня. Уже з 1 січня 2026 року набирають чинності нові вимоги, які ускладнять вихід на пенсію для частини майбутніх пенсіонерів.

"Телеграф" з’ясував, які нововведення чекатимуть людей пенсійного віку у 2026 році та які дії варто виконати вже нині, щоб встигнути оформити виплати за правилами, що діють у 2025-му.

Що саме зміниться

Пенсійна реформа, яка набирає чинності поступово, виходить на черговий етап: для пенсії в 60 років потрібно буде мати більше страхового стажу, ніж зараз. Якщо нинішній поріг ще дає шанс більшості працюючих вийти на заслужений відпочинок у 60, то вже за кілька тижнів він виросте. Це означає, що людям, які планували оформлення пенсії найближчим часом, доведеться діяти швидко.

Поступове збільшення необхідного стажу було заплановане заздалегідь, але фактичний перехід на нові норми відбувається саме зараз, коли до їх запровадження залишився мінімальний термін.

З 1 січня 2026 року набудуть чинності нові норми стажу:

щоб стати пенсіонером у 60 років , необхідно мати в активі 33 роки стажу;

, необхідно мати в активі стажу; для оформлення виплат у 63 роки знадобиться не менше 23 років ;

знадобиться не менше ; для осіб віком 65 років умова не змінюється — мінімум 15 років.

Хто може не встигнути

Особливо ризикують ті, хто:

має неповний страховий стаж,

працював із тривалими перервами,

отримував низьку або "тіньову" зарплату, через що в систему не відраховували необхідні внески.

Навіть кілька місяців нестачі стажу можуть змусити людину чекати ще три роки — до можливості виходу у 63. А якщо і тоді стажу буде замало, наступна опція — лише у 65 років.

Ситуація на місцях: черги та поспіх

Пенсійні фонди по всій країні вже відзначають збільшення кількості звернень. Люди намагаються перевірити електронні трудові книжки, уточнити стаж, знайти відсутні записи або подати документи "про запас".

Експерти застерігають: на останній тиждень розраховувати не варто — кожен недоопрацьований день може обернутися роками очікування.

Що варто робити вже зараз:

Перевірити весь страховий стаж — через кабінет застрахованої особи або у місцевому відділенні ПФУ.

Звірити записи в трудовій — іноді саме технічні помилки стають причиною відмови.

Зібрати документи, які підтверджують стаж, якщо система не бачить певних періодів: довідки підприємств, архівні записи, договори.

Подати заяву заздалегідь, не чекаючи останніх днів року.

У деяких випадках можна звернутися за роз’ясненням щодо добровільної доплати — але таке рішення варто ухвалювати лише після офіційної консультації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чи зросте пенсія по інвалідності 3 групи у 2026, на які виплати очікувати та як оформити відповідний статус.