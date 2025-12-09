До Краматорска не "рукой подать": военкор раскритиковала нардепа из-за громких заявлений о фронте

Журналистка предостерегает от чрезмерной эмоциональности вместо фактов

Военная корреспондентка Юлия Кириенко-Меринова с критикой ответила на сообщение народной депутатки и ветеранки Яны Зинкевич, которая накануне обратилась к жителям Донецкой области с призывом немедленно эвакуироваться из-за стремительного ухудшения ситуации на фронте.

Что нужно знать:

По словам корреспондентки, в обращении были фактологические ошибки

Кириенко-Меринова подчеркнула, что общество все чаще реагирует эмоционально, веря в вирусные фейки

На фронте россияне активно штурмуют Лиманское, Славянское, Константиновское и Покровское направления

Кириенко-Меринова подчеркнула, что украинское общество все чаще реагирует на информацию исключительно эмоционально, не проверяя факты. В частности, в сообщении Зинкевич она указывает на несколько неточностей. Среди них расстояние от Краматорска до фронта до 30 км, а не 16, спутанные Доброполье на Донетчине и в Запорожской области.

"Так же, как поверили, что Покровск пал. А я пишу этот текст с базы подразделения, чьи солдаты сейчас в Покровске зачищают некоторые кварталы", — пишет Кириенко-Меринова.

Сообщение Юлии Кириенко-Мериновой

Автор также привела и другой пример дезинформации, которые на днях массово разошелся по сети: вымышленную историю о ребенке, которому во Львове не дали подарка на Николая "за русский язык", воспроизводившую одни из ключевых российских нарративов. По мнению Кириенко-Мериновой, украинцы все чаще подвергаются информационным манипуляциям, а государство теряет контроль над информационным полем из-за растущего недоверия к решениям власти.

О чем написала Зинкевич

В своем сообщении народная депутат и командир-медик Яна Зинкевич описала свое видение ситуации на фронте, в частности вспомнив Покровск, Константиновку, Лиман и Славянск. В последнем в ноябре родились 22 ребенка, несмотря на постоянные бомбардировки и приближение российских войск. Она обратилась к жителям Донетчины — прежде всего к родителям с детьми — с эмоциональным призывом немедленно эвакуироваться.

Сообщение Яны Зинкевич

Что происходит на Донетчине сейчас

Ситуация на фронте далека от стабильной. По данным Генштаба, россияне за последние сутки пытались продвинуться на Лиманском, Славянском, Константиновском и Покровском направлениях. Активнее всего — на последнем, совершив 43 атаки. На Краматорском направлении наступления не зафиксировано.

Карты DeepState/Ситуация в Донецкой области на 8.12

От Краматорска до серой зоны – 18,9 км

По мнению военного эксперта и руководителя программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павла Лакийчука, россияне хотят захватить Покровск, ведь город прикрывает северный фланг обороны и защищает Константиновку, Дружковку и Краматорск.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Россия сосредоточила вдоль линии фронта более 710 тысяч солдат. Гуляйполе, Купянск, Покровск, Лиман — самые горячие направления на фронте.