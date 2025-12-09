До Краматорска не "рукой подать": военкор раскритиковала нардепа из-за громких заявлений о фронте
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Журналистка предостерегает от чрезмерной эмоциональности вместо фактов
Военная корреспондентка Юлия Кириенко-Меринова с критикой ответила на сообщение народной депутатки и ветеранки Яны Зинкевич, которая накануне обратилась к жителям Донецкой области с призывом немедленно эвакуироваться из-за стремительного ухудшения ситуации на фронте.
Что нужно знать:
- По словам корреспондентки, в обращении были фактологические ошибки
- Кириенко-Меринова подчеркнула, что общество все чаще реагирует эмоционально, веря в вирусные фейки
- На фронте россияне активно штурмуют Лиманское, Славянское, Константиновское и Покровское направления
Кириенко-Меринова подчеркнула, что украинское общество все чаще реагирует на информацию исключительно эмоционально, не проверяя факты. В частности, в сообщении Зинкевич она указывает на несколько неточностей. Среди них расстояние от Краматорска до фронта до 30 км, а не 16, спутанные Доброполье на Донетчине и в Запорожской области.
"Так же, как поверили, что Покровск пал. А я пишу этот текст с базы подразделения, чьи солдаты сейчас в Покровске зачищают некоторые кварталы", — пишет Кириенко-Меринова.
Автор также привела и другой пример дезинформации, которые на днях массово разошелся по сети: вымышленную историю о ребенке, которому во Львове не дали подарка на Николая "за русский язык", воспроизводившую одни из ключевых российских нарративов. По мнению Кириенко-Мериновой, украинцы все чаще подвергаются информационным манипуляциям, а государство теряет контроль над информационным полем из-за растущего недоверия к решениям власти.
О чем написала Зинкевич
В своем сообщении народная депутат и командир-медик Яна Зинкевич описала свое видение ситуации на фронте, в частности вспомнив Покровск, Константиновку, Лиман и Славянск. В последнем в ноябре родились 22 ребенка, несмотря на постоянные бомбардировки и приближение российских войск. Она обратилась к жителям Донетчины — прежде всего к родителям с детьми — с эмоциональным призывом немедленно эвакуироваться.
Что происходит на Донетчине сейчас
Ситуация на фронте далека от стабильной. По данным Генштаба, россияне за последние сутки пытались продвинуться на Лиманском, Славянском, Константиновском и Покровском направлениях. Активнее всего — на последнем, совершив 43 атаки. На Краматорском направлении наступления не зафиксировано.
По мнению военного эксперта и руководителя программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павла Лакийчука, россияне хотят захватить Покровск, ведь город прикрывает северный фланг обороны и защищает Константиновку, Дружковку и Краматорск.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что Россия сосредоточила вдоль линии фронта более 710 тысяч солдат. Гуляйполе, Купянск, Покровск, Лиман — самые горячие направления на фронте.