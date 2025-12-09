До Краматорська не "рукою подати": воєнкорка розкритикувала нардепку через гучні заяви про фронт

Журналістка застерігає від надмірної емоційності замість фактів

Воєнна кореспондентка Юлія Кирієнко-Мерінова з критикою відповіла на допис народної депутатки й ветеранки Яни Зінкевич, яка напередодні звернулася до мешканців Донеччини з закликом негайно евакуюватися через стрімке погіршення ситуації на фронті.

Що потрібно знати:

За словами кореспондентки, у зверненні були фактологічні помилки

Кирієнко-Мерінова наголосила, що суспільство дедалі частіше реагує емоційно, вірячи у вірусні фейки

На фронті росіяни активно штурмують Лиманський, Слов'янський, Костянтинівський і Покровський напрямки

Кирієнко-Мерінова наголосила, що українське суспільство все частіше реагує на інформацію виключно емоційно, не перевіряючи факти. Зокрема, у дописі Зінкевич вона вказує на кілька неточностей. Серед них — відстань від Краматорська до фронту до 30 км, а не 16, сплутані Добропілля на Донеччині та у Запорізькій області тощо.

"Так само, як повірили, що Покровськ пав. А я пишу цей текст з бази підрозділу, чиї солдати нині в Покровську зачищають деякі квартали", — пише Кирієнко-Мерінова.

Допис Юлії Кирієнко-Мерінової

Авторка також навела й інший приклад дезінформації, які днями масово розійшовся мережею: вигадану історію про дитину, якій у Львові не дали подарунка на Миколая "за російську мову", що відтворювала одні з ключових російських наративів. На думку Кирієнко-Мерінової, українці дедалі частіше піддаються інформаційним маніпуляціям, а держава втрачає контроль над інформаційним полем через зростаючу недовіру до рішень влади.

Про що написала Зінкевич

У своєму дописі народна депутатка та командирка-медикиня Яна Зінкевич описала своє бачення ситуації на фронті, зокрема згадавши Покровськ, Костянтинівку, Лиман та Слов'янськ. В останньому місті в листопаді народились 22 дитини, попри постійні бомбардування та наближення російських військ. Вона звернулася до мешканців Донеччини — передусім до батьків із дітьми — з емоційним закликом негайно евакуюватися.

Допис Яни Зінкевич

Що відбувається на Донеччині зараз

Ситуація на фронті далека від стабільної. За даними Генштабу, росіяни за останню добу намагались просунутися на Лиманському, Слов'янському, Костянтинівському та Покровському напрямках. Найактивніше — на останньому, здійснивши 43 атаки. На Краматорському напрямку наступу не зафіксовано.

Мапи DeepState / Ситуація в Донецькій області на 8.12

Від Краматорська до сірої зони - 18,9 км

На думку військового експерта та керівника безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павла Лакійчука, росіяни хочуть захопити Покровськ, адже місто прикриває північний фланг оборони та захищає Костянтинівку, Дружківку й Краматорськ.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Росія зосередила вздовж лінії фронту понад 710 тисяч солдатів. Гуляйполе, Куп'янськ, Покровськ, Лиман — найгарячіші напрямки на фронті.