Спешит "в укрытие"? Белка в Запорожье устроила предзимний хаос (видео)

Перед морозами белки переходят в турборежимы.

В Запорожье увидели удивившую своей активностью белку — в сети предположили, что это "предпраздничная суета". Но животное делает именно то, что заложено его природой. Перед наступлением холодов белки переходят в режим активной подготовки, в том числе собирают зимние запасы.

Белки собирают орехи, желуди, грибы и семена и прячут в десятках мест: в дуплах, под листьями или даже подвешивая на ветвях. Часть тайников они впоследствии забывают, и именно эти "потери" помогают прорастать новым деревьям в лесу.

Несмотря на активную подготовку, белки не впадают в спячку. В сильные морозы они могут несколько дней не выходить из гнезда, свернувшись клубком, но как только погода позволяет — снова ищут пищу.

Жители Запорожья кроме того, что белка ищет пищу, предположили, что ее заставила нервничать тревога. "Спешит в укрытие", — пишет Валентина. Пользователь Вера отмечает, что жизнь бурлит, несмотря на войну, ведь и в городе полно животных — на Бульваре Шевченко белка, в Шевченковском районе — лиса, а в Осипенковском — кабаны.

"Телеграф" ранее рассказывал, что белки, кроме запасов, еще особенно готовятся к зиме. Осенью белки заменяют свою яркую рыжую шубку густой серой – она лучше сохраняет тепло и помогает пережить морозы.