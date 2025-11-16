"Понаехали". В парке Харькова увидели знакомых животных в "экзотическом" наряде (видео)

Рыжие белки на зиму меняют цвет меха

В центральном парке Харькова заметили выверок необычной окраски. Две белки требовали лакомства от людей.

Белки являются постоянными жителями харьковского городского парка. О встрече с ними рассказали на одном из телеграмм-каналов.

"Белочки в Центральном парке готовят зимние запасы орешков", — говорится в описании под видео.

В нем две быстрые красавицы наперегонки пытались схватить орешки, которыми их угощали посетители. Впрочем, именно эти белки отличались от привычных для нас рыжих пушистохвостых своим "странным" темным цветом меха.

В комментариях также отметили, что белка явно "не местная".

Однако накануне зимы рыжие белки меняют свои шубки на серые. Это помогает животным лучше маскироваться среди однотонных веток деревьев и защищаться от хищников. Кроме того, зимняя шубка более густая и пушистая, и лучше защищает от холодов.

