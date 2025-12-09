Поспішає "в укриття"? Білка в Запоріжжі влаштувала передзимовий хаос (відео)

Перед морозами білки переходять у турборежим

В Запоріжжі побачили білку, яка здивувала своєю активністю — у мережі припустили, що це "передсвяткова метушня". Та тварина робить саме те, що закладено її природою. Перед настанням холодів вивірки переходять у режим активної підготовки, зокрема збирають зимові запаси.

Білки збирають горіхи, жолуді, гриби й насіння та ховають їх у десятках місць: у дуплах, під листям чи навіть підвішуючи на гілках. Частину схованок вони згодом забувають, і саме ці "згуби" допомагають проростати новим деревам у лісі.

Попри активну підготовку, білки не впадають у сплячку. У сильні морози вони можуть кілька днів не виходити з гнізда, згорнувшись клубком, але щойно погода дозволяє — знову шукають їжу.

Мешканці Запоріжжя, окрім того, що білка шукає їжу, припустили, що її змусила нервувати тривога. "Спішить в укриття", — пише Валентина. Користувачка Віра наголошує, що життя вирує, попри війну, адже і місті повно тварин — на Бульварі Шевченка білка, у Шевченківському районі — лисиця, а в Осипенківському — кабани.

"Телеграф" раніше розповідав, що білки, окрім запасів, ще по-особливому готуються до зими. Восени білки замінюють свою яскраву руду шубку на густішу сіру – вона краще зберігає тепло й допомагає пережити морози.