Следует знать, что герань и пеларгония — разные растения

Украинцев раздражает слово "герань" из-за постоянных атак беспилотников, которые россияне традиционно назвали в честь растения. Однако на самом деле это красивый цветок, о котором слагали легенды. На языке цветов в зависимости от окраски он означает любовь и гармонию, дружбу, заботу, защиту, благополучие.

"Телеграф" решил рассказать об этом интересном растении, которое, к слову, использовалось в народной медицине.

Что за цветок герань

Герань — род растений из семейства Гераниевые, включающий более 400 видов трав и полукустарников, распространенных по всему миру. Цветки герани чаще всего имеют пять лепестков, окрашены в белый, розовый, фиолетовый, а иногда и синий оттенок, с характерными прожилками.

Название растения Geranium происходит от древнегреческого слова geranos, что означает "журавль". Так его назвали потому, что коробочка-плод напоминает журавлиный клюв. К слову, по достижению зрелости она буквально выстреливает семенами.

Дикая герань. Фото: Pixabay

Почему геранью называют другой цветок

В быту "геранью" часто ошибочно называют пеларгонию (Pelargonium). Внешне они действительно похожи, но отличаются с ботанической точки зрения. У настоящей герани лепестки симметричные, а у пеларгоний — два верхних лепестка отличаются от трех нижних по форме и окраске.

Исторически все эти растения были объединены в один род, но в 1789 году ученые выделили Pelargonium и Geranium как отдельные роды. Так возникла путаница, которая сохраняется по сей день.

За что садоводы любят это растение

Садоводы ценят герань за неприхотливость, поскольку многие виды не требуют плодородной почвы и переносят небольшую засуху.

Цветение у разных видов растягивается от поздней весны до второй половины лета; многочисленные пчелы и шмели активно посещают цветки, что делает герань ценным компонентом садовой экосистемы.

Некоторые виды — отличные почвопокровные: Geranium macrorrhizum, например, образует плотный "ковёр" из листьев, быстро разрастается, декоративно смотрится на участках, где сложно что-то высадить.

Герань в контейнере на окне. Фото: Pixabay

Использование в народной медицине

У некоторых видов листья при растирании выделяют тонкий, но ощутимый аромат — это сочетание фенолов и терпенов, которое люди использовали и как отпугивающее средство от насекомых, и в ароматерапии.

Эфирные масла. Фото: Pixabay

В народной медицине считалось, что это растение обладает антисептическими, противовоспалительными и регенерирующими свойствами. Также герани приписывали успокоительный эффект и способность регулировать гормональный баланс.

Современные фитохимические исследования подтверждают наличие в этих растениях многочисленных биологически активных соединений, интересующих фармакологов.

Магия и легенды

На языке цветов герань — символ спокойствия, дружбы, домашнего тепла, верности. Именно поэтому ее дарили как знак уважения, дружбы, заботы и пожелание благополучия.

В европейском фольклоре герань часто называли растением-оберегом. Считалось, что, поставив ее у окна или посадив возле входа в дом, можно отгонять змей, недобрых духов, а также видеть предупреждения о приходе гостей или возможной беде.

Герань на лугу. Фото: Pixabay

Существуют различные мифические истории о герани, вреди них – красивая восточная легенда о ее происхождении. В ней говорится, что пророк Мухаммед бросил на куст сорняка свою накидку, после чего он превратился в растение с красивыми цветами и ароматом. Так сорняк получил второй шанс и стал любимым цветком многих людей.

Напомним, в Украине есть растения, которые способны радовать цветением даже посреди зимы. К ним относится хеллеборус, в народе известный как "морозник" или "рождественская роза". Но мало кто знает, что его части очень ядовиты.